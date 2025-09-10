El nuevo servicio de Bilbaobizi dispara un 55% el uso de las bicis de alquiler

El servicio público de alquiler de bicis eléctricas de Bilbao, Bilbaobizi, se renovó totalmente el pasado mes de junio. Ha cambiado la operativa (se ... ha pasado de una de tarifa plana anual baratísima a pagar por uso), han cambiado los vehículos (más modernos y más difíciles de vandalizar), se ha redimensionado el sistema (con medio centenar de bicicletas más). Todo nuevo. De momento, con esta pequeña revolución, el Ayuntamiento ha logrado lo que parecía imposible: disparar un 55% los usos habiendo reducido el número de usuarios hasta quedarse en una tercera parte de los que estaban dados de alta a finales de mayo.

Según datos facilitados por el Área municipal de Movilidad y Sostenibilidad, la última semana completa de mayo, justo antes del cambio de sistema, Bilbaobizi contaba con 25.348 personas inscritas y tuvo 17.748 usos. Mientras, la primera semana de septiembre, con el nuevo sistema ya consolidado, los viajes se dispararon a 27.558, un 55% más, pese a que la cifra de inscritos es únicamente de 8.477.

¿Qué está pasando aquí? Nora Abete, concejala del ramo y portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Bilbao, explica que la caída tan enorme de abonados se debe al hecho de que antes «teníamos a muchísima gente inscrita que no era usuaria», en buena medida porque «la tarifa era baja» (20,20 euros al año) y formaban parte del club por si acaso, pero sin militancia alguna.

Pero, ¿cómo es posible que habiendo caído tanto los socios se hayan disparado un 55% los viajes? Hay varios factores: desde que ahora están disponibles dos puntos más de préstamo, hasta que «hay 50 bicis más que antes, tenemos 790», que aumentarán hasta las 1.250 el próximo año. Pero entiende Abete que el argumento determinante es la calidad del servicio que se ofrece ahora comparado con el que se ofrecía en mayo, en los estertores del viejo sistema. «En los últimos tiempos del servicio anterior las bicis estaban viejas, deterioradas y a veces no había unidades en los puntos de préstamo». Todo circunstancias que no animaban a contar con ellas como alternativa de transporte fiable. Las de ahora, en cambio, «están en muy buen estado, funcionan bien y siempre hay bicis en los puntos de recogida», contrapone la concejala. En fin, que el panorama ha cambiado totalmente.

Además, la cifra de inscritos está al alza. En la primera semana de este mes, entre el lunes 1 y el domingo 7, se dieron de alta 548 personas. Y en lo que va de esta semana, según avanza Abete, se han apuntado 200 más. El inicio de las clases y la reactivación del tejido productivo tras el verano, que siempre es progresivo, hace pensar en que la cifra de usuarios irá engordando. Y lo hace con gente que sí usa el servicio. «El pago por uso hace que la gente utilice las bicis de un modo mucho más razonable».

Por recordar: hay dos tipos de usuarios, habituales (son la mayoría de los inscritos ahora, 6.130) y ocasionales (2.538). La cuota para los primeros es de 25 euros anuales y la de los segundos de 10. Pero los primeros pagan 35 céntimos por los primeros 30 minutos de uso (con un tope de 72 euros al año), mientras los otros abonan 65 céntimos.

De 8,4 bicis vandalizadas al día ninguna en dos meses

Recuerda Nora Abete que hubo un tiempo, en el año 2021, en el que el Ayuntamiento se planteó si habría que cerrar Bilbaobizi. Es que cada día se vandalizaban más de 60 bicicletas, panorama insostenible. Aquello se fue atajando con refuerzos en la seguridad, y el pasado mes de mayo se vandalizaban 8,4 vehículos al día, una mejora notable.

¿Y ahora? Pues en más de dos meses (desde que se estrenó el nuevo servicio hasta ahora, con el parón de Aste Nagusia) no hay habido ningún caso. «El sistema es mucho más seguro, las bicis están ancladas de un modo que es casi imposible arrancarlas», se felicita la concejala.