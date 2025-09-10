El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nuevo servicio de Bilbaobizi dispara un 55% el uso de las bicis de alquiler

El aumento se produce pese a que ha perdido las dos terceras partes de los usuarios ya que la mayoría estaban dados de alta pero no lo usaban

Luis López

Luis López

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:25

El servicio público de alquiler de bicis eléctricas de Bilbao, Bilbaobizi, se renovó totalmente el pasado mes de junio. Ha cambiado la operativa (se ... ha pasado de una de tarifa plana anual baratísima a pagar por uso), han cambiado los vehículos (más modernos y más difíciles de vandalizar), se ha redimensionado el sistema (con medio centenar de bicicletas más). Todo nuevo. De momento, con esta pequeña revolución, el Ayuntamiento ha logrado lo que parecía imposible: disparar un 55% los usos habiendo reducido el número de usuarios hasta quedarse en una tercera parte de los que estaban dados de alta a finales de mayo.

