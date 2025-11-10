El nuevo pabellón de patinaje de Bilbao se ubicará en el polideportivo de Txurdinaga

Andrea Cimadevilla Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:22 | Actualizado 15:03h. Comenta Compartir

Bilbao ya tiene ubicación para su nuevo pabellón de patinaje. El Ayuntamiento instalará este nuevo espacio en el polideportivo de Txurdinaga. Así lo ha asegurado este lunes la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, durante la presentación del proyecto de Presupuestos del departamento para el año que viene. El Gobierno municipal reservará 90.000 euros para la redacción del proyecto, que además de la instalación del mencionado pabellón, incluirá la puesta en marcha de un campo de fútbol 7 y nuevas pistas de pádel en el propio polideportivo de Txurdinaga. La idea es que las nuevas instalaciones, que serán una «réplica del pabellón de patines de Santutxu», estén listas de cara a 2028. De hecho, la mayor partida presupuestaria -1,6 millones- se reservará para 2027.

El objetivo, según ha afirmado Erroteta, es dar respuesta a un «deporte en auge». De hecho, la responsable municipal ha asegurado que con la puesta en marcha del pabellón de patinaje el Ayuntamiento cumplirá con tres objetivos: «Sumarse a la ola del patinaje, dar apoyo a los deportes minoritarios y también a los practicados por niñas». Así las cosas, una vez estén concluidas las obras, el polideportivo de Txurdinaga contará con pistas de patinaje, pádel, frontones y skate, entre otros servicios. Por otro lado, el proyecto de Presupuestos también contempla la puesta en marcha de un campo de fútbol 11 en Miraflores, otro de fútbol 7 en Enekuri y reformas en distintos equipamientos deportivos.

En lo que respecta al área de Juventud, Erroteta ha anunciado que el próximo año se inaugurará una nueva sede del servicio de apoyo a la emancipación, Gaz. El local se ubicará en Otxarkoaga y el presupuesto destinado a ello superará los 130.000 euros.

