El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El nuevo pabellón de patinaje de Bilbao se ubicará en el polideportivo de Txurdinaga

El Ayuntamiento prevé ponerlo en marcha de cara a 2028

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

Bilbao ya tiene ubicación para su nuevo pabellón de patinaje. El Ayuntamiento instalará este nuevo espacio en el polideportivo de Txurdinaga. Así lo ha asegurado este lunes la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, durante la presentación del proyecto de Presupuestos del departamento para el año que viene. El Gobierno municipal reservará 90.000 euros para la redacción del proyecto, que además de la instalación del mencionado pabellón, incluirá la puesta en marcha de un campo de fútbol 7 y nuevas pistas de pádel en el propio polideportivo de Txurdinaga. La idea es que las nuevas instalaciones, que serán una «réplica del pabellón de patines de Santutxu», estén listas de cara a 2028. De hecho, la mayor partida presupuestaria -1,6 millones- se reservará para 2027.

El objetivo, según ha afirmado Erroteta, es dar respuesta a un «deporte en auge». De hecho, la responsable municipal ha asegurado que con la puesta en marcha del pabellón de patinaje el Ayuntamiento cumplirá con tres objetivos: «Sumarse a la ola del patinaje, dar apoyo a los deportes minoritarios y también a los practicados por niñas». Así las cosas, una vez estén concluidas las obras, el polideportivo de Txurdinaga contará con pistas de patinaje, pádel, frontones y skate, entre otros servicios. Por otro lado, el proyecto de Presupuestos también contempla la puesta en marcha de un campo de fútbol 11 en Miraflores, otro de fútbol 7 en Enekuri y reformas en distintos equipamientos deportivos.

En lo que respecta al área de Juventud, Erroteta ha anunciado que el próximo año se inaugurará una nueva sede del servicio de apoyo a la emancipación, Gaz. El local se ubicará en Otxarkoaga y el presupuesto destinado a ello superará los 130.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  4. 4 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»
  7. 7

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  8. 8

    Selton, el más aclamado en San Mamés: «Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima»
  9. 9

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  10. 10 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El nuevo pabellón de patinaje de Bilbao se ubicará en el polideportivo de Txurdinaga

El nuevo pabellón de patinaje de Bilbao se ubicará en el polideportivo de Txurdinaga