Nuevo método de robo en viviendas: una supuesta carta certificada Coche de una patrulla de la Ertzaintza. La Ertzaintza alerta de un nuevo sistema en el que los delincuentes piden al residente que baje al portal a recoger una carta, momento que aprovechan para acceder al inmueble EUROPA PRESS Viernes, 19 octubre 2018, 18:16

El Departamento vasco de Seguridad alerta sobre un nuevo método de robo en viviendas. Los delincuentes piden al residente que baje al portal para recoger una supuesta carta certificada, momento que aprovechan para acceder a la vivienda. Según informa la Ertzaintza, este método ya se detectó durante el verano en Bizkaia y este jueves se registró un nuevo caso en la localidad de Ermua.

Funciona de la siguiente manera: el autor del delito toca el timbre de la víctima y le pide que baje al portal para recoger el documento. En el momento en el que baja al portal, los ladrones aprovechan para acceder a la vivienda forzando la puerta con una tarjeta. Ante una situación de estas características, se aconseja a la ciudadanía que no acuda al portal a no ser que sea un asunto previamente conocido. Y si lo hacen, que no se olviden de cerrar la puerta dando varias vueltas a la llave.

El robo registrado en Ermua es similar a otros tres ocurridos en Santurtzi, Sestao y Getxo en verano. Un hombre tocó el timbre de las viviendas y pidió a las víctimas que bajaran ya que «tenía el coche mal aparcado». Al preguntarle por su identidad, el individuo contestó «municipal». Una vez en el portal, comprobaron que allí no había nadie, un lapso de tiempo muy corto en el que los ladrones aprovecharon para sustraer todo lo que hubiera a la vista dentro de las casas.