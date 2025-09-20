El nuevo Mr. Marvelous se vuelve golfo

Al Mr. Marvelous se le conocía hasta la fecha por sus espectaculares pintxos de tortilla de patatas con cebolla caramelizada y su ambiente acogedor. Uno ... de los epicentros del poteo del Ensanche donde, además, se puede parar a tomar «muy buenos vinos» y cervezas. El bar recuerda al típico chico bueno que se recogía pronto en casa -a las diez de la noche ya bajaba la persiana al funcionar con licencia diurna- sin meterse en ningún lío. Pero el chaval ha crecido -echó a andar en 2013- y se ha convertido en algo golfillo.

El establecimiento de Heros estrena diseño de la mano del interiorista Juan Marchante, propietario de la tienda de decoración Rosita, y un horario nocturno gracias a la obtención de una licencia que le permitirá trabajar hasta la una de la madrugada los días laborables y hasta las dos y media de la mañana los fines de semana. Definitivamente, ha salido del cascarón para atacar el ocio nocturno y aprovechar lo bien que se lo están montando los hosteleros del Ensanche, amos de bastantes de las mejores barras de Bilbao. «Necesitábamos un cambio». El dueño, Igor Mombiela, asume que, después de 12 años, «necesitábamos un cambio porque la zona se está viniendo cada vez más arriba».

Ampliar

Ese cambio pasaba, a su juicio, no por la llegada de una de tantas franquicias como están aterrizando en la ciudad. El plan se aceleró por un hecho que varió todos los planes de Mombiela: «Nos llamó una chica para vendernos una licencia de hostelería que nos permitía cerrar más tarde». A partir de ahí, quisimos dar una vuelta al local», explica. Pero no para ser «otro bar más de tortillas». Que no se asusten los clientes habituales. El Mr. Marvelous seguirá vendiendo sus famosas tortillas. Y, a las mañanas, atenderá a esos clientes que vienen «a por sus tostadas, desayunos y dulces».

Sin embargo, por la tarde ampliará el arco para quienes se decantan por un picoteo y desean tomar una buena copa o un cóctel. «Ahora, de momento, tenemos un picoteo para que la gente que esté bebiendo tenga algo para picar. Pero luego llegarán las croquetas, los tartares, tablas de ibéricos…». Un nuevo cambio de rumbo y concepto que busca conectar con un público de 40 años «para arriba» que se toma «una, dos y tres copas con buena música. No nos vamos a enfocar en comer, comer, porque, al final, la cocina es pequeña», detalla Mombiela. Lámparas colgantes y zonas misteriosas.

En esta nueva etapa, inaugurada el pasado día 9, el local sacó a relucir un nuevo diseño, pero sin prescindir de todo lo de antes. Mantiene, a la entrada, las paredes de ladrillo caravista para ensalzar aún más la esencia primigenia y su viejo suelo. No obstante, a medida que uno se va adentrando en el local, se encadena una sucesión de lámparas que lleva a muchos clientes a preguntarse «¿qué lámparas son estas?». Juan Marchante ha puesto el local patas arriba. Ahora abundan las mesas bajas; ha dado un giro total a la luz, iluminación y color. Ha recuperado el estuco, pintado de azul la entrada, instalado espejos de estilo veneciano y lámparas colgantes con reminiscencias de los años 50 de las mejores firmas.

También ha incorporado taburetes para situarse junto a las mesas altas en madera de roble natural y ha realizado propuestas inimaginables como idear patios interiores que, a las noches, «dan la sensación de estar en la calle» aun sin disponer de terraza. Marchante también recrea «zonas misteriosas», como él las define, revestidas de cortinas de terciopelo rojo y provistas de grandes techos que recuerdan el universo de David Lynch e invitan a charlar con los vecinos de las mesas de al lado. «Es un Marvelous renovado que mira más a la noche», confiesa Marchante. A los responsables de este 'viejo-nuevo' proyecto hay que agradecerles también el detalle de no haber añadido la coletilla del «berria», tan en boga por todos los rincones de la ciudad que llega a saturar, para definir al Mr. Marvelous de hoy y de siempre.