El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recreación del apeadero que se ejecutará en el Paseo de Los Caños. Irekia

La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene

El Gobierno vasco confirma su intención de extender el servicio a Zorrozaurre yEtxebarri, pero no se fija plazos

Octavio Igea

Octavio Igea

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:44

Comenta

El anteproyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para el año que viene contempla el inicio de las obras para construir una nueva parada del tranvía. ... El apeadero se ubicará en el Paseo de Los Caños y dará servicio a los vecinos de zona baja de Santutxu y a los de La Peña. 4,49 millones prevé destinar el Departamento de Movilidad a unos trabajos que quedarán rematados en 2027, cuando se destinará otra partida de 1,28 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  2. 2

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  3. 3

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  5. 5

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    Volkswagen entra en números rojos con pérdidas multimillonarias en el tercer trimestre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene

La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene