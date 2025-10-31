La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene

El anteproyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para el año que viene contempla el inicio de las obras para construir una nueva parada del tranvía. ... El apeadero se ubicará en el Paseo de Los Caños y dará servicio a los vecinos de zona baja de Santutxu y a los de La Peña. 4,49 millones prevé destinar el Departamento de Movilidad a unos trabajos que quedarán rematados en 2027, cuando se destinará otra partida de 1,28 millones.

El trazado originario del tranvía se amplió por primera vez en marzo de 2022 con las estaciones de Abusu y Bolueta. El mismo día en el que se inauguró el servicio el Ejecutivo anunció que el siguiente paso sería ejecutar el apeadero intermedio de Los Caños en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, que aportará el próximo ejercicio 1,8 millones al proyecto.

La nueva parada se ubicará exactamente entre los apeaderos de Atxuri y Abusu, en la ladera situada bajo el paseo en la margen izquierda del Nervión. Su principal rasgo característico será el ascensor panorámico que va a construirse para que pueda accederse a los andenes desde la Avenida Miraflores, más o menos a la altura de la zona baja de la calle Indalecio Prieto. El elevador permitirá salvar un desnivel de 40 metros. La estación también será conectada con la pasarela que cruza la ría y conecta con la calle Zamakola a través del parque de Ibai Eder. A petición del consistorio este pasadizo será cubierto en todo este proceso. El proyecto fue licitado el pasado julio así que las obras deberían arrancar durante los primeros meses de 2026.

La memoria explicativa de las inversiones que pretende realizar el año que viene el Departamento de Movilidad también confirma que el trazado del tranvía de Bilbao seguirá creciendo los años venideros. El documento, que fue remitido ayer al Parlamento, detalla que la consejería sigue realizando los estudios necesarios para determinar el trazado adecuado para llevar el recorrido hasta Zorrozaurre, y que más adelante también se quieren 'estirar' desde Bolueta hasta Etxebarri. En todo caso, ni una ni otra actuación tienen por ahora plazos de ejecución y mucho menos cuantificación económica.

La Variante Sur y el metro

Los Presupuestos de Movilidad también contemplan otra serie de inversiones en Bizkaia. La principal es la destinada a sufragar las obras de la futura Línea 5 del metro, pero hay otras relevantes. Se reserva una partida de 46,1 millones para que arranquen por fin las obras de la Variante Sur Ferroviaria entre Santurtzi y Olabeaga. También se destinarán 2,6 millones para rematar el proyecto del acceso del TAV a Bilbao. Los trabajos deberían arrancar en 2027.