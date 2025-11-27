El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación

Denuncian la sustracción del móvil de su hijo en los vestuarios de un equipo de fútbol

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

Una familia de Bilbao ha denunciado el robo del iPhone que sufrió su hijo en los vestuarios del Ibarsusi, un equipo de fútbol del barrio de Otxarkoaga. Lo han hecho a través de una nota en la que explican que la sustracción del móvil se produjo el pasado día 18. Un papel que han colocado en el portal desde donde el terminal emite su ubicación.

«El móvil sigue marcando esta dirección, no se ha movido y hemos llamado y no nos cogen», denuncia la familia en la nota, en la que no se precisa la ubicación en la que está el portal.

Afirman que en «cuanto se acaba la señala» lo van a «bloquear» y el móvil -aseguran- «no va a servir de nada», «solo para hacernos una faena» a la familia.

En su carta, piden que lo devuelvan, que solo quieren recuperarlo. Es más, ofrecen «una gratificación» en caso de que se lo entreguen. «Lo podéis devolver al club o bien me podéis llamar», señalan en la nota.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  4. 4

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  5. 5 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  6. 6

    Al menos 65 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  7. 7

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  8. 8

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan
  9. 9

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  10. 10

    Detenida una mujer por su supuesta implicación en el incendio mortal de Barakaldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación

La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación