La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación Denuncian la sustracción del móvil de su hijo en los vestuarios de un equipo de fútbol

Bruno Vergara Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:17 Comenta Compartir

Una familia de Bilbao ha denunciado el robo del iPhone que sufrió su hijo en los vestuarios del Ibarsusi, un equipo de fútbol del barrio de Otxarkoaga. Lo han hecho a través de una nota en la que explican que la sustracción del móvil se produjo el pasado día 18. Un papel que han colocado en el portal desde donde el terminal emite su ubicación.

«El móvil sigue marcando esta dirección, no se ha movido y hemos llamado y no nos cogen», denuncia la familia en la nota, en la que no se precisa la ubicación en la que está el portal.

Afirman que en «cuanto se acaba la señala» lo van a «bloquear» y el móvil -aseguran- «no va a servir de nada», «solo para hacernos una faena» a la familia.

Mientras tanto en Bilbao, buscando el móvil perdido… pic.twitter.com/XvuE2oF9Hz — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) November 22, 2025

En su carta, piden que lo devuelvan, que solo quieren recuperarlo. Es más, ofrecen «una gratificación» en caso de que se lo entreguen. «Lo podéis devolver al club o bien me podéis llamar», señalan en la nota.

