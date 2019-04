Un noble gesto solidario

Han pasado 25 años desde que se fundó el Coro del Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Nació con la pretensión de promocionar y difundir la cultura, tal y como recordó Patricia Bárcena, vicedecana del propio Colegio, en el inicio del concierto, a favor de la Asociación Vasca del Síndrome de San Filippo, que ofreció el coro en el auditorio de la sede del Colegio. El concierto, homenaje a los 25 años de trayectoria del Coro, contó con una fila 0 -el personal podía ingresar sus donativos en una cuenta destinada al efecto- cuyo fin era el de recaudar fondos para la Asociación que lucha contra este síndrome-.

Al inicio del acto tomó la palabra Naiara García de Andoin, presidente de la Asociación Vasca del Síndrome de San Filippo, que explicó la situación en la que se encuentran los niños vascos que padecen esta enfermedad. La situación es triste e ilusionante a un tiempo. Ilusionante porque al parecer hay dos empresas farmacéuticas, la americana Abeona y la catalana Esteve, que han avanzado con cierto éxito en las fases de investigación y experimentación de los medicamentos. Al mismo tiempo es un poco triste porque estas empresas están sumidas en un profundo hermetismo y no permiten utilizar de un modo compasivo, tal y como permite la ley, estos medicamentos con los niños de más edad. La propia Naiara tiene tres niños, Araitz (12 años), Ixone (10) y Unai (8), que podrían beneficiarse de estos avances y no lo están haciendo por el momento.

Con el concierto del Coro del Colegio de la Abogacía de Bizkaia y otras iniciativas similares pretenden que los niños vascos que padecen el Síndrome de San Filippo puedan cumplir este mismo año el pequeño sueño de conocer Eurodisney.

El Coro, dirigido por Karmele Barrena, entre cuyos componentes se encuentran Nohemí Rodríguez, Luis Gorostiaga, Javier Gimeno, Javier Bolado, Antonio Perdices, Javier Pastor, Garbiñe Olaeldokoa, Susana Rivas, Amaia García, Cristina Martínez, Ana Bartolomé, Susana Vildósola, Patricia Sáenz, Beatriz Barquín y Maite Morillo, interpretaron un programa con temas como 'Agurra', 'Xabaldorren heriotza', 'Un vestido y un amor', 'I can't help', 'Oi ama Euskalherria', 'Ilun abarra', 'Everybody loves somebody' y 'Hallelujah'.

