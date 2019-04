Niños que inventan farolas que se encienden a nuestro paso Un centenar de alumnos presenta en la Sala BBK sus proyectos contra la contaminación acústica y lumínica en la segunda edición de Design Thinking Innova JESÚS J. HERNÁNDEZ Miércoles, 3 abril 2019, 16:38

¿Por qué las farolas no se encienden a nuestro paso? La pregunta parece tan sencilla que cuesta un poco imaginar la razón. La respuesta, válida a priori para combatir la contaminación lumínica, está entre los proyectos que han podido conocerse hoy en la sala BBK durante la clausura de Design Thinking Innova, donde 100 jóvenes de entre 12 y 16 años han aportado respuestas creativas a problemas reales de su entorno. Lo han hecho tirando de «pensamiento crítico y tecnologías innovadoras», según Suspergintza Elkartea, que organiza esta segunda edición en colaboración con la BBK y la Universidad de Deusto.

Michael y Johanitz (Bakuva) Farolas con sensores

Michael y Johanitz, de 16 años, hacen de portavoces de un grupo de ocho chavales de Bakuva, una asociación volcada en la integración de niños del barrio de Bilbao la Vieja. «Nuestro proyecto son farolas con sensores de luz. Aumentará la intensidad si hay más oscuridad y no dependerá de las horas, que no siempre es la mejor opción. También hemos propuesto que miren siempre hacia el suelo para evitar la contaminación lumínica hacia arriba y que no se desaproveche tanto», detallan. En «seis sesiones» repartieron el trabajo por parejas y «luego hemos reunido las mejores ideas en el proyecto final».

Todos los viernes se han dejado caer por los locales de Bakuva para hacer de inventores. «Con esto no te aburres», cuenta Johanitz. Su idea iba más allá. «Creemos que se puede unir con otros sensores de movimiento para que sólo se encienden al paso de la gente. Así se ahorra cuando no hay nadie». Toda un ahorro y una mejora si se mantiene un mínimo que garantice la seguridad. «En espacios cerrados se podría contar la gente, con sensores en las puertas que detectan si se abre o se cierra. Entonces van sumando y restando y si hay mucha, más luz», desvelan.

Nagore (Instituto Eskurze) Sonómetros en la puerta de los bares

No es la única maravilla tecnológica que ha pasado esta mañana por la sala BBK. Nagore Llamazares, alumna del instituto Eskurze, tiene 12 años, como el resto de su equipo. «Hemos hecho un proyecto sobre contaminación acústica. Hace falta un sonómetro que sirve para medir el ruido. Serviría en las puertas de las discotecas donde la gente se pone a hablar fuera y molesta a los vecinos. Habría un semáforo que estaría en verde hasta un número de decibelios y luego amarillo y si sube mucho, se pone rojo», explica Nagore. Anticipan ya varias mejoras para su idea. «Sólo saltaría a los cinco minutos porque cualquiera puede dar un grito si te asustas o te pisan. Pero si estás cinco minutos en rojo seguidos, avisaría a la Policía y te pondrían una multa».

Plantean incluso «una aplicación de móvil que no se podría desinstalar y donde te llegarían los avisos». «Si sumas muchos avisos amarillos, igual también habría multa», advierten. La cosa va en serio y quizá la vean antes de lo que imaginan. Los responsables de su instituto ya tienen pensado instalar varios en los pasillos y auditorios «para que no sólo trabajen con proyectos sino que los vean convertidos en realidad». Y además allí no habrá multas.