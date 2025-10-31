Zeanuri y Ubide renovarán el acuerdo centenario de la Mancomunidad de pastos Ambos ayuntamientos firmarán de nuevo el compromiso que puso fin a un conflicto ganadero que se remonta al siglo XVI

Iñigo Agiriano Zeanuri Viernes, 31 de octubre 2025, 18:42 Comenta Compartir

El próximo 8 de noviembre, los representantes municipales de Zeanuri y Ubide se reunirán para continuar con una tradición que dura ya más de 120 años: la firma del acuerdo de la Mancomunidad de pastos y la liquidación de cuentas. Para entender el significado de este acto hay que remontarse hasta el siglo XVI, cuando comenzaron una serie de conflictos entre ambas localidades debido al aprovechamiento de los pastos. Unas disputas que se zanjaron con este acuerdo que se renueva cada año. En un primer momento, las corporaciones municipales se reunían a mitad de camino, en el alto de Barazar, aunque poco después se instauró la costumbre de que cada localidad acogiera la firma alternativamente cada año. Este 2025 es el turno de Ubide. Será a las 13.00 horas y posteriormente, todos los concejales compartirán una comida de hermandad.

Travesía entre pueblos

Aprovechando esta ocasión, ambos consistorios y las asociaciones Joko Alai, Gorbeia Suzien, Amexier y Ubidestroi organizan una travesía entre los dos municipios que recorre la antigua calzada medieval que unía Vitoria y Bilbao. La ruta comienza a las 10.00 horas en Ubide y se extiende durante 12 kilómetros, por las faldas del Gorbea.

La organización ha dispuesto un autobús gratuito que llevará a los participantes de Zeanuri hasta el pueblo vecino y que hará el camino contrario una vez finalizado el paseo. Los asistentes obtendrán un facsímil del acta firmada por los ayuntamientos hace más de un siglo, así como tickets repartidos por la asociación Gorbeialde con los que podrán obtener un 'pintxopote' gratuito en los bares de Zeanuri.