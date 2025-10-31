El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión entre ambos municipios el pasado 2024. F. Nogales

Zeanuri y Ubide renovarán el acuerdo centenario de la Mancomunidad de pastos

Ambos ayuntamientos firmarán de nuevo el compromiso que puso fin a un conflicto ganadero que se remonta al siglo XVI

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Zeanuri

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:42

Comenta

El próximo 8 de noviembre, los representantes municipales de Zeanuri y Ubide se reunirán para continuar con una tradición que dura ya más de 120 años: la firma del acuerdo de la Mancomunidad de pastos y la liquidación de cuentas. Para entender el significado de este acto hay que remontarse hasta el siglo XVI, cuando comenzaron una serie de conflictos entre ambas localidades debido al aprovechamiento de los pastos. Unas disputas que se zanjaron con este acuerdo que se renueva cada año. En un primer momento, las corporaciones municipales se reunían a mitad de camino, en el alto de Barazar, aunque poco después se instauró la costumbre de que cada localidad acogiera la firma alternativamente cada año. Este 2025 es el turno de Ubide. Será a las 13.00 horas y posteriormente, todos los concejales compartirán una comida de hermandad.

Travesía entre pueblos

Aprovechando esta ocasión, ambos consistorios y las asociaciones Joko Alai, Gorbeia Suzien, Amexier y Ubidestroi organizan una travesía entre los dos municipios que recorre la antigua calzada medieval que unía Vitoria y Bilbao. La ruta comienza a las 10.00 horas en Ubide y se extiende durante 12 kilómetros, por las faldas del Gorbea.

La organización ha dispuesto un autobús gratuito que llevará a los participantes de Zeanuri hasta el pueblo vecino y que hará el camino contrario una vez finalizado el paseo. Los asistentes obtendrán un facsímil del acta firmada por los ayuntamientos hace más de un siglo, así como tickets repartidos por la asociación Gorbeialde con los que podrán obtener un 'pintxopote' gratuito en los bares de Zeanuri.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  3. 3

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  4. 4

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  5. 5

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  6. 6

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  7. 7

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  8. 8

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  9. 9 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zeanuri y Ubide renovarán el acuerdo centenario de la Mancomunidad de pastos

Zeanuri y Ubide renovarán el acuerdo centenario de la Mancomunidad de pastos