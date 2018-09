Zapatillas y neumáticos recaudan ayuda para Latinoamérica en Basauri Participantes en la carrera saltan los neumáticos. / Borja Agudo Más de 300 personas participan en la cuarta carrera popular solidaria organizada por Bridgestone JOSÉ DOMÍNGUEZ Domingo, 9 septiembre 2018, 14:57

Que mejor manera que recaudar fondos para una buena causa con el sudor de tu frente. Eso es lo que piensan las más de 300 personas que esta mañana han participado en la cuarta edición de la carrera popular solidaria organizada por la empresa de neumáticos Bridgestone en Basauri con el apoyo del Ayuntamiento y de El CORREO. Una manera amena y divertida de hacer deporte al mismo tiempo que se ayuda a la ONG DOA, una organización de enfermeros y médicos voluntarios que destinan su tiempo libre y su esfuerzo a mejorar las condiciones sanitarias de los residentes en Bolivia y Guatemala. «Tratamos de mejorar la complicada situación de las mujeres de estos dos países latinoamericanos, auténticas heroínas que son el soporte real de las familias porque son ellas son las que trabajan y cuidan a los hijos sin desfallecer en ningún momento», remarcaba la sanitaria Mariam Aranaz.

Diana Vidal, de Santutxu, conoce de sobra la labor de esta entidad altruista gracias a un amigo, «que nos ha liado a toda la cuadrilla y aquí estamos para echar un cable». Adultos, niños, deportistas, «y otros que no tanto, porque en el grupo tenemos de todo». Ella y varias compañeras se lo tomaron «muy en serio» y cubrieron a buen ritmo los cuatro kilómetros del recorrido. Otros como Javier Onaniel, sin embargo, lo afrontaron con más tranquilidad, «pero igual firmeza». Así que llegaba un poco más tarde junto a su hija Haizea tirando del coche de su pequeño Kirmen. «No está nada mal, hemos hecho todo el recorrido, y encima más rápidos que la 'amatxu'», bromeaba, apuntando a su mujer Esti, que todavía realizaba el tramo final del recorrido por la pista de atletismo del polideportivo de Artunduaga.

Otros, sin embargo, si que llegaban con los deberes bien hechos. «Yo tengo memorizados en la cabeza los diez kilómetros del recorrido largo», aseguraba Manuel Sánchez, «bilbaíno de pro y barrendero de profesión». A sus 61 años, lleva más de dos décadas participando en todo tipo de pruebas, «incluso hice la subida al BEC, 19 pisos nada menos, en poco más de cinco minutos». Para esta ocasión me he propuesto hacerlo en siete minutos pero no sé, porque es un trazado urbano lleno de obstáculos y la zona de las escaleras va a ser dura».

Y vaya si lo fue. Además de tener que saltar y sortear neumáticos esparcidos por el asfalto, tuvieron que superar más de una valla y, cuando todavía no habían superado la mitad del recorrido, este tramo de 86 peldaños en la calle Doctor Garai, se convirtió en una auténtica pared para muchos. Algunos, exhaustos por el esfuerzo, optaban por subir andando y agarrados a la barandilla. Otros, sin embargo, parecían crecerse ante la adversidad. Como Juan Martínez, el flamante ganador de la prueba, que pasó por la zona como una exhalación y llegó a meta en apenas 36 minutos. «Para ser una prueba popular, ha sido muy exigente para la distancia que tenía», reconocía este deportista de 44 años natural de Rekalde pero que por motivos profesionales reside en la localidad navarra de Ayegui, «y participo con el Club de Atletismo Iranzu en muchas competiciones realmente largas».

«Es que en la actualidad, realmente ya no hay nada popular y la gente se lo toma pero que muy en serio», bromeaban Javier y Juan Carlos, médico y enfermero de Bridgestone que velaron por la salud de todos los participantes. Buena prueba del esfuerzo realizado daban los ganadores que, además de Martínez, fueron Marina Luz Valencia, del Club Atletismo Santurtzi, en la cita de 10 kilómetros. En la de cuatro, los entorchados fueron para Oihane Alonso y Javier Galán, del Club Kukurrustu, mientras que en infantil Maialen Coco e Ibai Santamaría ganaron en sus respectivas categorías.

Jóvenes como Nerea o Ángel, sin embargo, aseguraban que la prueba se les había quedado un poco corta. «Lo de los obstáculos ha sido divertido, pero yo pondría más», se jactaba este pequeño de diez años instantes después de cruzar la meta entre felicitaciones. Porque desde la organización se mostraban exultantes, ya que «todos hemos ganado». Y así se lo agradecía Marian Aranaz por megafonía a los participantes. La ONG DOA está formada por 300 personas de las que 80 acuden periódicamente a Bolivia y Guatemala a realizar operaciones quirúrgicas centradas mayoritariamente en ginecología. «Todo apoyo es poco y con la recaudación de este evento vamos a poder hacer muchas cosas», se congratulaba esta enfermera que recordaba también el «gran apoyo que recibe su organización del hospital de Galdakao: «Todo el material que sobra a diario de las intervenciones lo esterilizamos y el servicio de farmacia nos cede toda la medicación que necesitamos», ha resaltado.

