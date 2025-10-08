Yeray González culminará su reto solidario de doce maratones en 'sanfaustos' El pregonero prometió completar doce pruebas en un año para ayudar a familias con niños y niñas afectados por una enfermedad rara

Paula es una niña de siete años de Basauri con síndrome CTNNB1. La pequeña fue diagnosticada con esta enfermedad con tan solo dos años y medio.

Ane Ontoso Basauri Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:27

El corredor Yeray González culminará su reto solidario '12 Maratones por CTNNB1' este domingo 12 de octubre en plenas fiestas de San Fausto. Correrá su último maratón en la pista del polideportivo de Artunduaga y la jornada se convertirá en un acto solidario en el que participarán varias familias afectadas por el síndrome CTNNB1, una patología que provoca un trastorno del desarrollo neuronal por mutaciones en este gen.

Este deportista puso en marcha el año pasado el desafío solidario con el objetivo de recaudar fondos para la asociación CTNNB1, organización que apoya a familias con niñas y niños afectados por la enfermedad. Y pretende conseguir fondos mediante un 'crowfunding' al que ha dado visibilidad mediante una web, redes sociales y distintos medios de comunicación que apoyan la difusión de este reto.

Yeray González, que ha sido elegido por Herriko Taldeak como pregonero de los 'sanfaustos', pondrá el broche de oro a esta iniciativa solidaria este domingo a partir de las 9.30 h. en la pista de atletismo Artunduaga, corriendo su última maratón. Las cuadrillas que conforman Herriko Taldeak apoyarán también este reto acompañándole.

Donaciones

En la presentación del evento han participado el alcalde de Basauri, Asier Iragorri; el concejal de Deportes, Jon Zugazagoitia; Yeray González; la presidenta de la asociación CTNNB1, Estibaliz Martín; el vicepresidente de Herriko Taldeak, Txema Pereda; y Jon Iguiñiz, director comercial de Biolid, empresa patrocinadora del evento con una donación de 1.500 euros.

Javi Conde ha entregado al proyecto '12 Maratones por CTNNB1', asimismo, un cheque de 1.000 euros de su proyecto 'Maratones Solidarios Javi Conde', aportados por el Ayuntamiento de Basauri.

