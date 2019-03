Voluntarios de Basauri vuelven a denunciar la situación de los gatos callejeros Reclaman que el Ayuntamiento se haga cargo de los «felinos que sufren accidentes en los días festivos» L. PÉREZ BASAURI. Miércoles, 20 marzo 2019, 22:48

Por tercera ocasión en lo que va de año los voluntarios que se encargan de atender las colonias de gatos en Basauri lanzan un mensaje pidiendo auxilio. Exigen al Ayuntamiento que se haga cargo de los «felinos callejeros que sufren un accidente los días de festivo». Este puente de San José se ha vuelto a registrar un percance con un minino y otra vez más han tenido que ser los propios voluntarios los que han trasladado al animal a una clínica veterinaria de Erandio, la única que estaba de guardia.

«Estamos desbordados, es inasumible que nosotros nos hagamos cargo», aseguran. En esta última ocasión, el pasado lunes, recogieron a un animal que se estaba «arrastrándose. Pensamos que había sufrido un golpe o un atropello». No fue tarea fácil porque al ser callejero se escondió en el «motor de una furgoneta». Pero finalmente consiguieron su misión y llamaron a la Policía. «Nos dijeron que había cambiado el protocolo y que no sabían cómo actuar», lamentan.

Ayer, no contentos con la contestación, no lo dudaron y se presentaron en el Ayuntamiento que finalmente se hará cargo del mamífero. «Está enfermo y si no toma la medicación morirá», aseguran. Una vez más y después de este nuevo caso quisieron pedir al Ejecutivo local que se actúe en «fiestas». «Si fuese un perro, seguro que venían porque pueden morder a alguien, pero como son unos indefensos gatos no se preocupan», acusan.

El pasado mes de diciembre, voluntarios se personaron en el pleno del Ayuntamiento para solicitar «más recursos y explicaciones» sobre el método CES, que consiste en capturar, esterilizar y devolver a los felinos a la calle. El portavoz, Asier Iragorri, explicó que en el último año se ha incrementado un 30% hasta los 64.000 euros, el presupuesto.