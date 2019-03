Una veintena de viviendas se retrasan por la tramitación del PGOU en Basauri La promoción que irá en la Casa de los Maestros sí se construirá por estar ya en el viejo PGOU. / H. R. El PP alerta de que hasta «2020» no se aprobará de forma definitiva y pide modificaciones puntuales para dar solución a Larrazabal y Kareaga LEIRE PÉREZ BASAURI. Miércoles, 6 marzo 2019, 22:37

El Ayuntamiento de Basauri ha dado un fuerte empuje a la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, la herramienta que permite avanzar en el desarrollo urbanístico del municipio. Sin embargo, serán trascendentales tanto los cuatro próximos años como el próximo ejecutivo local, que salga de las urnas el mes de mayo.

Al tratarse de una tramitación farragosa su aprobación definitiva tardará varios meses más. La consecuencia más directa es que a día de hoy, y hasta por lo menos junio de 2020, está suspendida la concesión de licencias urbanísticas en el municipio, una circunstancia que impide construir una veintena de viviendas en diferentes puntos. En concreto se han presentado proyectos para edificar siete pisos en la calle Trueba con Garai, catorce en la calle Santiago y dos más en el barrio de Uriarte.

La aprobación inicial del documento urbanístico se produjo en el pleno del mes de junio de 2018, pero todavía se tendrá que aprobar de forma provisional y definitiva. Para que ambos trámites se puedan celebrar entidades supramunicipales como la Diputación Foral, el Gobierno vasco y algunos ministerios deberán remitir informes sectoriales. Por ejemplo, a petición del ente foral se ha tenido que actualizar el mapa de ruido y estudio de impacto acústico, así como el impacto del tráfico. Adjudicados este mes estarán finalizados sobre el mes de abril. Pero además otras instituciones como ejecutivo autónomo han solicitado la realización de otros tantos informes sobre igualdad, política lingüística, salud pública y medio natural.

«Dejando de percibir ingresos»

Desde el Partido Popular su portavoz, Gabriel Rodrigo, criticó que «la falta de interés del PNV por desarrollar el plan va a hacer que hasta junio del 2020, si todo va bien, no se presente a su aprobación definitiva». El edil recordó que el equipo de gobierno local lleva «ocho años en el gobierno y trasladó el PGOU a pleno en 2017 para la aprobación del avance». «Se está paralizando el municipio y dejando de percibir ingresos», lamentó. En su opinión, se abre un período de incertidumbre porque «en la próxima legislatura saldrá otra corporación que según las mayorías puede no entender como suyo este PGOU y se vuelva a la fase de aprobación inicial mediante un texto refundido y se retrase aún más el documento».

Que no se haya podido aprobar en esta legislatura tendrá otra serie de afecciones como no avanzar «en Kareaga Goikoa, en estado de semirruina, y que Larrababal no se desarrollará ni en veinte años y las viviendas continuarán fuera de ordenación». «Se podía haber solucionado estos problemas con modificaciones puntuales del PGOU». Portavoces municipales prefirieron no hacer declaraciones en este sentido.