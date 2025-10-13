El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La concejala de Acción Social, Nagore Urueña, y el alcalde, Ekaitz Mentxaka, posan junto a la nueva imagen. Ayto. de Ugao-Miraballes

Los vecinos de Ugao escogen la nueva imagen institucional de la localidad

Una de las opciones se ha impuesto con rotundidad, alcanzando el 95% de los votos

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Ugao-Miraballes

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:12

Ugao-Miraballes inició el pasado 22 de septiembre un proceso participativo para elegir su nuevo logo institucional. El plazo para votar entre las dos opciones que se plantearon se cerró el pasado 10 de octubre. Hasta 180 personas tomaron parte, de las cuales 171, en torno al 95%, escogieron la primera de ellas.

Se trata de una imagen «con una fuerte carga simbólica» en la que predomina una línea que representa el río Nervión y que al mismo tiempo forma las letras U y M, iniciales del nombre de la localidad. El trazo transmite «movimiento y naturalidad» mientras que la tipografía refuerza la idea de «apertura y modernidad».

En el acto en el que se ha presentado el logo han participado la concejala de Acción Social, Nagore Urueña, y el alcalde de la localidad, Ekaitz Mentxaka. El primer edil ha destacado el valor extra que supone que la nueva imagen «sea fruto de una decisión colectiva» y ha deseado que «todos los vecinos la sientan como suya».

