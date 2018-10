Vecinos piden mayor seguridad en el paso a nivel que une Basauri y Etxebarri Un vecino transita por la zona limítrofe entre ambos municipio y cercana a las vías del tren, en una imagen de archivo. / JORDI ALEMANY El Ayuntamiento basauritarra ha pedido a ETS que disponga las «señalizaciones o dispositivos» necesarios para la seguridad LEIRE PÉREZ BASAURI. Jueves, 25 octubre 2018, 02:00

Desde hace cinco años las localidades de Basauri y Etxebarri están más cerca. Para compensar los daños provocados por la llegada del metro hace siete años a la primera de las localidades, el Consorcio de Transportes de Bizkaia ejecutó varias obras, entre ellas acondicionó un paseo peatonal que une ambos municipios a través del puente de Euskotren. La intervención supuso 712.534 euros . Recuperar una zona que había estado clausurada por las obras durante más de dos años supuso una gran alegría para los vecinos. El lugar de hecho se ha convertido en punto de conexión entre los dos municipios de la comarca Nervión- Ibaizabal. Es el itinerario más corto por lo que son centenares las personas que cada día pasean por la zona, pero también los que atraviesan un punto que ha saltado en las últimas semanas a la luz por su complejidad.

Y es que el camino es atravesado por unas vías de tren que, denuncian los vecinos de la zona, son «peligrosas». El tránsito de no más de «tres trenes de mercancías» al día, que se dirigen a la cercana fábrica de Arcelor en Etxebarri, confunde. Lleva al engaño porque incluso hay transeúntes que desconocen que hay tráfico ferroviario, lo que provoca que muchos relajen las medidas de seguridad.

Sin embargo a pesar del reducido número de transportes que circulan, desde la asociación de vecinos de Larrazabal alertan que «hay que andar con cuidado». «La mayoría de los residentes de esta zona toman el metro en Etxebarri porque nos queda más cercano que dirigirnos a Basauri, así que somos muchos los que cruzamos varias veces a diario», señalan. Una ruta que incluso les permite acceder en bici al haber construido el Ayuntamiento de Etxebarri un bidegorri que conecta con el centro del pueblo.

A diferentes horarios

La formación Basauri Bai también se ha unido a la reclamación vecinal. Desde la formación morada aseguran que «no se puede dejar así. Tiene que haber un seguimiento y control por seguridad. Es un lugar muy peligroso». Su portavoz, Boby Galdos, comenta que «cada cierto tiempo circulan los trenes, no siempre es a la misma hora y no hay señalización, ni barreras, lo que puede provocar cualquier día un accidente porque un convoy de esas características, cargado con bovinas, no va a poder parar cuando quiera». Por ello solicita al ejecutivo local que «insista» ante los responsables para encontrar una solución.

Después de recibir un aviso vecinal, el Consistorio se ha puesto en contacto con Euskal Trenbide Sarea para advertir sobre «la falta de señalización y protecciones del paso a nivel sin barreras». Y de paso, los mandatarios locales han solicitado la revisión de las «condiciones», así como que se dispongan las «señalizaciones o dispositivos que sean precisos para garantizar la seguridad de los peatones». Portavoces de ETS aseguran que se «estudiará» el asunto. Lo harán después de que se aclare la titularidad del paso. En un primer momento el Consistorio se dirigió a Adif, pero el operador ferroviario contestó que la línea era de «competencia autonómica».

Etxebarri también se ha sumado a la reclamación. «Evidentemente es una de las más importantes comunicaciones y toda medida de seguridad que mejore la zona será bienvenida. Estamos de acuerdo con la reivindicación basauritarra», señala el alcalde, Loren Oliva.