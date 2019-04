Vecinos de San Miguel Oeste piden que se urbanice y limpie la zona de ratas Los vecinos se manifestaron en el último pleno municipal. / L. P. Ayer mantuvieron una reunión con los responsables locales en la que les plantearon sus reivindicaciones LEIRE PÉREZ BASAURI. Martes, 2 abril 2019, 22:32

El desarrollo urbanístico del área denominada 'San Miguel Oeste' se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos de la zona, tanto para los que adquirieron una de las viviendas de nueva construcción, como para los que llevan décadas viviendo en la parte más antigua de Ramón Kareaga. Representantes de los residentes se reunieron ayer con la concejala de Urbanismo, Nerea Renteria, que les citó después de que la pasada semana un grupo acudiese al pleno para mostrar su «hastío».

Llevan «más de dos años» soportando las consecuencias de que no se haya terminado de edificar en el lugar. Sufren una importante población de roedores. «Una vez pensábamos que en un contenedor había un gato y descubrimos que estaba lleno de ratas», relatan.

En su opinión, es «imposible» que la situación mejore con las campañas de desratización que se ejecutan periódicamente desde el Ayuntamiento «si no se arregla la zona». Consideran que se debe intervenir en el lugar «más próximo a la calle Gernika y en la que todavía no se ha construido que está llena de zarzas».

También es necesario adecuar el entorno del cementerio. «Allí hay más zona verde y además existen unas placas de gran tamaño que llevan meses y que se pueden caer encima de alguien», comentan. «Hasta que no se adecente no se terminará el problema de los roedores», advierten. Pero no es el único de sus problemas. La carretera que transcurre próxima a las viviendas antiguas lleva meses con el asfaltado «destrozado».

«Para hacerse las casas nuevas transitaban camiones que han estropeado la calzada», dicen. La accesibilidad es otra de las carencias que presenta la zona y de la que ya se quejaron los residentes hace años. «Todavía no sabemos nada del ascensor que se iba a construir. Y ni siquiera hay un banco en el que se sentarse y eso que hay una residencia de Gorabide en la que se atiende a personas discapacitadas. Llevan tiempo pidiendo un paso de cebra», revelan.

Todas estas reclamaciones se las trasladaron a la edil, que les mostró su «total disposición a que se pongan en contacto con ella» porque, según indicaron portavoces municipales, «hasta el día de hoy ninguna representación de los vecinos se había puesto en contacto con nosotros». Recordaron que la urbanización terminará en «julio» y que se ha invertido más de «2 millones de euros». La edil justificó que «no podemos actuar en el terreno de la calle Gernika». «El ascensor se consensuará con los vecinos», añadió.