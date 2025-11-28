Los vecinos de Basauri podrán escoger entre 18 propuestas para los presupuestos participativos La votación se abrirá el próximo lunes y se prolongará por espacio de dos semanas

Iñigo Agiriano Basauri Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:25 Comenta Compartir

Un año más, tal y como ha hecho desde 2013, el Ayuntamiento de Basauri ha puesto en marcha un proceso participativo para que sus vecinos puedan escoger algunas de las actuaciones de los presupuestos municipales, donde se ha reservado una partida de 400.000 euros a tal efecto. Mediante diversos canales de comunicación los basauritarras han hecho llegar durante las últimas semanas sus propuestas al Consistorio, y ahora estas serán sometidas a votación.

En total se han remitido 616 iniciativas, de las cuales se han priorizado 18 tras el pertinente análisis de viabilidad de los técnicos municipales, donde se han tenido en cuenta factores como el interés general, que no fueran actuaciones ya planificadas o que no afectasen a espacios privados.

Entre las propuestas destacan la mejora de la iluminación navideña de los barrios, la creación de un rocódromo en la vía pública, la renaturalización de la ribera del Nervión, la creación de espacios verdes en diferentes zonas del municipio o la mejora de los accesos en la zona trasera del cementerio. El listado completo puede consultarse en la página web municipal y los basauritarras deberán escoger seis de ellas. Las opciones más repetidas se incluirán en los Presupuestos.

El próximo lunes 1 de diciembre se abre un plazo de votación que se extenderá durante dos semanas, hasta el domingo 14. Todas las personas mayores de 16 años empadronadas en la localidad podrán participar, y para ello el Ayuntamiento habilitará diferentes canales. Cada vecino recibirá en los próximos días en su buzón un cuestionario que podrá rellenar y entregar en las urnas situadas en edificios municipales como el Servicio de Atención Ciudadana, el Ayuntamiento, las Casas de Cultura, el Euskaltegi, el Polideportivo Artunduaga o la Casa de las Mujeres de Marienea, así como en la calle Valencia o las plazas Solabarria y Hernán Cortés, entre otros lugares. También existe la opción de votar 'online' en la página web ados.basauri.eus.

Temas

Basauri