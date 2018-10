Vecinos de Basauri piden acabar con las chabolas de El Kalero Imagen de la zona donde se retiró un caballo muerto la semana pasada. / Asoc. Kareaga La semana pasada murió un caballo en una huerta ubicada en la ribera del río Ibaizabal, en el antiguo trazado del tranvía de Arratia LEIRE PÉREZ Jueves, 4 octubre 2018, 22:55

Los residentes del barrio de El Kalero de Basauri miran con tristeza a la ribera del río Ibaizabal, un extenso terreno que antaño fue testigo de la industrialización y por el que discurría el tranvía de Arratia. La asociación de vecinos de Kareaga, que reúne a los habitantes del enclave, denuncia una situación alarmante de «degradación e inseguridad» y solicita al Ayuntamiento una intervención «inmediata». «Cada día que pasa está peor, en los últimos meses vamos observando cómo se va transformando esa zona en un conjunto de chabolas y vertederos incontrolados», alertan portavoces del colectivo.

«Es un lugar que no se puede disfrutar. No podemos andar porque no es seguro acceder, ni a pie. Tampoco se puede utilizar el aparcamiento próximo», lamentan desde la agrupación. Y es que, de la proliferación de huertas que eran explotadas por algunos jubilados, se ha pasado a un lugar «sin control, lleno de chabolas, barbacoas...», detallan sin ocultar su indignación.

Por ello, quieren que el Ejecutivo local «como propietario de los terrenos y responsable subsidiario de los riesgos de lo que allí se haga, actúe de una vez por todas». Ya hace años solicitaron una intervención y la conversión del lugar en un espacio de ocio para los basauritarras con la creación de un bidegorri por el antiguo trazado ferroviario. La falta de dinero ha dado al traste con la idea de crear un parque de ribera.

La muerte, la semana pasada, de un caballo ha vuelto a indignar a la asociación de vecinos. Insisten en que no es la primera vez que en una zona de «titularidad pública hay animales sin ningún permiso, ni control sanitario», recuerdan. Según informan, el equino permanecía allí «desde hacía siete meses» y en los últimos años se han podido ver «desde cabras hasta ponys y perros peligrosos».

En esta ocasión, fue el propietario del animal el que se puso en contacto con la Policía Local para comunicar que uno de los dos animales que tenía en una campa había fallecido. El dueño quería enterrarlo en la zona, algo prohibido, por lo que los agentes se pusieron en contacto con el Servicio de Ganadería de la Diputación, que envió al servicio de retirada de reses muertas y, con ayuda de los agentes municipales, recogieron al ejemplar para incinerarlo.

Denuncia vecinal

Un día antes del hallazgo, precisamente el Servicio de Recogida de Animales, acudió al lugar ante una denuncia de un vecino e identificó al caballo fallecido y a otro ejemplar, que parecían encontrarse «en mal estado», según informaron portavoces de la Diputación. En esa visita se comprobó que ambos tenían «microchip y con la ayuda de la Policía municipal se localizó al propietario que se hizo cargo de los mismos», comentaron las mismas fuentes.

Ante la posibilidad de que hubiera un segundo animal muerto, la guardia urbana se acercó el pasado miércoles al lugar, pero ya no había ningún rocín, únicamente material. Desde el Consistorio aseguraron que «no tenemos competencias, por eso actuamos en coordinación con Diputación».