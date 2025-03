Vecinos de Basauri claman por el arreglo del ascensor de la estación de San Miguel

Alba Peláez Basauri Martes, 11 de marzo 2025, 16:26 Comenta Compartir

«En marzo del año pasado, el ascensor de la estación de Cercanías de San Miguel empezó a fallar, pero se reparó». Sin embargo, volvió a dar problemas «entre junio y julio y ya en agosto dejó de funcionar», explican los vecinos de este barrio de Basauri, que llevan meses sin poder utilizar el aparato por una avería que a día de hoy no se ha solventado. Fuentes autorizadas de Renfe aseguran a este periódico que el arreglo se realizará «en cuestión de días» y que la demora se debe al cambio de la empresa de mantenimiento que se ocupa de la conservación de las paradas.

La estación de Abaroa-San Miguel es una de las tres paradas con las que cuenta el municipio en la línea de Cercanías Bilbao-Orduña. Conecta por tren a los vecinos con la capital vizcaína y con buena parte de las localidades de la comarca. Para cruzar de un andén a otro existen varias escaleras y una pasarela, además de dos ascensores, uno en cada lado.

Estos últimos son la única forma de facilitar el cruce entre andenes para personas con problemas de movilidad o aquellas que empujan carros o sillas de ruedas. Con la avería de uno de ellos, estos usuarios han optado por dejar de hacer uso de la parada y optar por otras o cambiar de medio de transporte para desplazarse. «Hay gente que no utiliza la estación sencillamente porque no puede subir», aseguran en la asociación vecinal. Argumentan que aunque el elevador que hay en la otra plataforma –la de sentido Bilbao– funciona, no «sirve de nada si el otro está estropeado».

Reparación del aparato

Al considerar que la estación se había vuelto «inaccesible» y la avería no se había reparado en el corto tiempo, los residentes pidieron a Renfe, responsable del mantenimiento de la estación, que se hiciera cargo de la situación «cuanto antes» y buscara una solución «permanente». A finales de diciembre, la operadora ferroviaria aseguró que el arreglo se produciría «en las próximas semanas».

Dos meses y medio después, los usuarios de la línea siguen sin poder hacer uso de los elevadores de la estación de San Miguel. La asociación vecinal apunta que en este tiempo no han recibido «ninguna comunicación» por parte de Renfe que les informara de avances o plazos de reparación. En la empresa pública explican que «desde el 1 de febrero tenemos un contrato con una nueva empresa de mantenimiento».

Con la entrada de los nuevos responsables de adecuar las instalaciones, se ha formalizado un nuevo compromiso de reparar «tanto ascensores como otros elementos mecánicos averiados». En Renfe recalcan que la operación se ha demorado por esta causa, pero que el arreglo del ascensor de San Miguel se llevará a cabo «en cuestión de días», aseguran.

Temas

Basauri

Renfe

Ascensores