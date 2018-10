LA CLAVE Vecinos de Ariz denuncian que el camino de los escolares es «peligroso» Las barandillas actuales pueden ser escaladas por un niño. / L. PÉREZ El Ayuntamiento cambiará antes de fin de año los barrotes horizontales de la barrera del puente de Euskotren y analizará el trazado LEIRE PÉREZ BASAURI. Sábado, 20 octubre 2018, 02:00

El Ayuntamiento de Basauri sustituirá antes de que finalice el año la barandilla que discurre por la pasarela, que se encuentra pegada a la línea de Euskotren en el barrio de Urbi. El equipamiento es peligroso porque la separación entre sus barrotes permite que se suba un niño. El hecho de que se encuentre encima del río aumenta los riesgos. La actuación ha sido adjudicada a Femae Soluciones S.L. por un importe de 9.619 euros. Se cambiarán todos los barrotes horizontales y se soldarán los nuevos verticales sobre el resto de estructura.

La intervención ha sido requerida por los vecinos que han alertado de que «puede haber un susto». Como la intervención tendrá una duración de varios días, los responsables locales han anunciado que se «comunicará con anterioridad a los usuarios sobre los cortes necesarios para su realización». Los responsables locales aseguraron que se modifica «por seguridad», porque es «relativamente nueva».

La asociación vecinal de Ariz, Urbi y Soloarte lleva meses denunciando la «peligrosidad» de este punto, pero también del resto del trazado que niños y adolescentes recorren durante todo el curso para ir a clase al colegio Etxegarai y al resto de centros de la zona. Consideran que está «lleno de puntos inseguros que pueden generar una desgracia cualquier día». Se extrañan de que todavía no haya sucedido «nada de lo que lamentarse».

Según relatan, los barrotes y el puente son el primero escollo que los estudiantes tienen que pasar para ir a clase. «Un niño pequeño se puede asustar con el ruido del tren y caer al río», alertan. Unos metros más adelante se encuentran con el parking público situado también pegado a la línea Bilbao-San Sebastián. «Los transeúntes deben circular por la carretera con el consiguiente peligro de que un coche arranque, no vea al menor y le atropelle, pero además el asfalto está mal, con lo que puede producirse un tropiezo y caer al suelo», enumeran.

La acera que se encuentra únicamente en uno de los lados no se puede usar porque los coches la invaden al aparcar y para así no salirse de las líneas que delimitan las plazas. Pero ahí no quedan las quejas. Los vecinos lamentan que el Ayuntamiento «no se haya preocupado de esta zona en años» porque los estudiantes, después de cruzar el paso de peatones de la avenida Urbi, se adentran en un paseo lleno de obstáculos. «Podía ser una zona perfecta para andar e ir en bici, pero sin embargo, el suelo está roto, las barillas de construcción del camino sobresalen porque no se cortaron y cualquier niño puede caerse en ellas. Y además las barreras que separan la zona de las vías del tren son muy bajas», se apesadumbran.

Los residentes y el grupo municipal Basauri Bai han trasladado en varias ocasiones el resto de deficiencias, al Ayuntamiento. Fuentes municipales aseguran que las están «valorando».