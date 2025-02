Los vecinos afectados por el incendio de Basauri amenazan con quedarse en el hotel

Alba Peláez Jueves, 27 de febrero 2025, 14:30 | Actualizado 15:06h. Comenta Compartir

«El 6 de marzo no nos vamos a ir del hotel, porque no tenemos a dónde ir». Los afectados por el incendio provocado por un joven pirómano ... en la calle Kareaga Goikoa de Basauri el pasado 31 de enero, y en el que murió Carlos, un venezolano de 41 años, aseguran que no van a abandonar el hotel Ibis de Basurto en el que se alojan desde el pasado 6 de febrero. Antes lo hicieron en el que la firma tiene en Arrigorriaga. El Ayuntamiento basauritarra, gobernado por PNV y PSE, ha ofrecido a cada unidad convivencial 2.640 euros para que puedan costear un alojamiento transitorio. Sin embargo, los residentes rechazan esta opción y piden que el Consistorio «garantice los cuatro meses de protección para situaciones de emergencia».

Los afectados, representados por el sindicato de vivienda Batu, se han concentrado este jueves delante del Ayuntamiento para denunciar su situación y emplazar a los responsables municipales a una reunión el próximo lunes, 3 de marzo. Los vecinos han criticado que los bloques calcinados llevan fuera de ordenación «desde 1985» y durante este tiempo «no se han tomado medidas reales para mitigar el riesgo» de que ocurra una desgracia. Además, apuntan que el Consistorio «denegó las peticiones de arreglar las fachadas». Por todo ello, han reiterado que «seguiremos luchando» y han hecho un llamamiento a una movilización «el 6 de marzo a las 10.00 horas en el hotel Ibis Budget de Bilbao». En el caso de los residentes que cuentan con seguro, instan al Ayuntamiento a que acelere los trámites para obtener el informe técnico del suceso, que les permita acceder a las cantidades que ofrecen las aseguradoras en este tipo de situaciones. Noticia relacionada Basauri ofrece 2.600 euros a cada familia del incendio de Basauri: «El día 6 nos echan del hotel y no tenemos dónde ir» Por su parte, el equipo de gobierno de Basauri ha denunciado en un comunicado el «comportamiento gravemente irresponsable del sindicato de vivienda Batu en relación a la situación los/as residentes de los números 1, 5 y 7 de Kareaga Goikoa». En este sentido, han puesto en marcha «una línea de ayudas económicas, aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos municipales, y una ventanilla única de atención, información y acompañamiento social para apoyarles y asesorarles en realización de las tramitaciones que puedan necesitar». Los responsables municipales han cargado contra Batu asegurando que «lejos de ofrecerles soluciones reales y de prestarles la ayuda que realmente necesitan en este difícil momento, les están creando falsas esperanzas que no se van a cumplir». Unido a esto, tras recordar que el Consistorio no tiene la obligación de realojar a los afectados, han criticado que en el sindicato «les están incitando a rechazar las ayudas económicas que les ofrecemos para encontrar un alojamiento transitorio, haciéndoles creer que el Ayuntamiento les otorgará una vivienda, cuando esto no sucederá». El equipo de gobierno ha subrayado que «les están vendiendo una mentira y condenándolos a una situación aún peor al rechazar las ayudas». Sin viviendas sociales en el municipio La cantidad que se ofrece a cada unidad convivencial, de 2.640 euros —Batu rebaja esta cifra hasta los 2. 460 euros—, servirá según apuntan los dirigentes locales para atender los gastos de vivienda durante un máximo de tres meses. Sin embargo, el sindicato y los afectados aseguran que esa ayuda «no se ajusta a la realidad» del mercado del alquiler en Basauri. Por el momento, no hay hogares de carácter social disponibles en el municipio y en el Ayuntamiento insisten en que «el derecho al realojo es aplicable únicamente cuando las viviendas están incluidas en una actuación urbanística en ejecución, condición que no se cumple en este caso». EH Bildu, partido mayoritario de la oposición, ha indicado que pese al apoyo a la línea de ayudas, «otra cosa bien diferente es que estemos de acuerdo con la gestión, entre otras cosas, porque el equipo de gobierno la ha propuesto como única solución posible: el dinero o nada». Asimismo, también han asegurado que en la coalición no entienden «que habiéndose declarado que la estancia es de carácter temporal y puede prolongarse un máximo de 4 meses, existiendo la posibilidad de prorrogarlo otros cuatro, no se agoten todos los recursos para materializar esta opción».

