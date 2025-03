«Somos una de los últimos grupos de voluntarios que quedan en Paiporta»

Iñigo Agiriano Galdakao Lunes, 17 de marzo 2025, 17:53 Comenta Compartir

La asociación de voluntarios de Galdakao (GBGE por sus siglas en euskera) llegó el 6 de noviembre a Paiporta, uno de los pueblos más afectados por la dana. Su misión en esta localidad de más de 27.000 personas consistía en hacer lo que ya habían hecho anteriormente en Turquía, Grecia o la isla de la Palma: gestionar las inmensa cantidad de materiales que llegaban esos días para que llegasen al máximo número de personas posible. Cuatro meses después, cuando la mayoría de las asociaciones que llegaron a Valencia en aquellos días ya se han marchado, la GBGE sigue allí. «Con la excepción de organizaciones como Cáritas y Cruz Roja, que ya estaban ahí, nosotros somos de los pocos que quedamos en Paiporta» nos cuenta su fundador, Álvaro Saiz.

Tras cuatro meses en el terreno y con más de 7.500 personas que han trabajado como voluntarias, hoy comienza una segunda fase para la asociación galdakaotarra. El pabellón 51 del polígono La Pascualeta, desde donde han organizado la ayuda todo este tiempo, pasa a manos de la administración local, que será la encargada de gestionar la gran cantidad de remanente que queda allí. La GBGE se dedicará ahora a impartir cursos de formación para voluntarios en la gestión de personas con discapacidad en emergencias. Para ello ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la ONCE para los próximos cuatro años.

Su actividad en otros lugares del planeta ha provisto a la GBGE de una experiencia que allanó el camino para su labor en Paiporta. «Nuestra primera misión es lo que llamamos 'desestresar' a los políticos locales. Que en lugar de estar gestionando envíos de material, puedan hacer su trabajo. En Paiporta, una semana después del temporal los concejales ni siquiera se habían reunido entre ellos», relata Saiz.

Posteriormente GBGE ha desarrollado diferentes iniciativas para dar respuesta a los problemas derivados de la dana. Uno de ellos es el de la lavandería solidaria. «El proyecto de lavadoras es recurrente en las catástrofes, pero hasta ahora lo habíamos hecho a un nivel más pequeño». La asociación alcanzó un acuerdo con Miele, que les proveyó de dos tráileres que lavan cantidades de ropa a nivel industrial. «Nos ha llegado mucha ropa, pero si no tienes donde lavarla necesitas más al de unos días. Además, para la gente no es lo mismo utilizar un juego de sábanas cualquiera que el que has usado siempre. Recuperar la normalidad también pasa por pequeños detalles como ese» ,destaca Alvaro Saiz.

Productos caducados

En cuanto a las ayudas, señala que la mayor parte han tenido mucho sentido, aunque hay una mínima parte que no. «El problema es que cuando hablamos de cantidades tan grandes esa mínima parte se convierte en algo enorme. Pañales de adultos, mascarillas, gel hidroalcohólico, ropa o lejía, esos productos pueden ser un problema por los materiales de los que están hechos. Durante los últimos meses nos hemos dedicado a pensar qué hacer con esas cosas», apunta. También se muestra contrariado con algunos envíos de productos caducados. «Nos ha pasado por ejemplo con mascarillas. Llegan y no se pueden utilizar. Se envían 'por si acaso' pero eso acaba siendo pasar la pelota a otro y se generan problemas», argumenta.

Durante estos meses, desde GBGE se han percatado de la falta de un protocolo claro para la ayuda a las personas con discapacidad en este tipo de emergencias. «Ha habido gente que ha tenido que dar voces por un balcón para que les ayudasen. Además, las personas que lo han atendido no tenían conocimientos en ese sentido», apunta Saiz. Este jueves día 20 se impartirá el primer taller de formación para la atención a estas personas. Además, dentro de su colaboración con la ONCE también buscan desarrollar una aplicación que detecte las necesidades y la ubicación de las personas discapacitadas desde el primer momento en situaciones de emergencia.