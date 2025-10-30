El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la asamblea del Athletic
Ambulatorio de El Kalero y cuesta de Particular de Asturias. Alba Peláez

Último trámite para un Basozelai más accesible

El Ayuntamiento aprueba la expropiación que hará posible la construcción de cinco ascensores para salvar la gran pendiente

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:16

Comenta

El Ayuntamiento de Basauri ha aprobado por unanimidad en pleno la declaración de «urgente ocupación, a efectos de expropiación forzosa», de los bienes afectados por el proyecto que contempla las obras para la mejora de accesibilidad entre los barrios de El Kalero y Basozelai, entre Bidasoa Ibaia y Karmelo Torre (12-20). Una demanda histórica de los vecinos, que prevé cinco ascensores para salvar la gran pendiente del terreno.

Según recuerda la asociación de vecinos de El Kalero, «el 26 % de la población que vive en esta zona es mayor de 65 años». Y ponen de relieve la dificultad de aquellos vecinos de la zona alta que arrastran problemas de movilidad. «Mucha gente se ha tenido que marchar del barrio, porque no podía seguir viviendo en esas circunstancias –relatan–, cuando al final no deja de ser otro punto de unión entre dos barrios. En realidad son ventajas. Ahora hay que ver cómo se desarrolla el proyecto y que no surjan problemas».

