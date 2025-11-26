El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cada vecino podrá adquirir un total de 3 bonos. E. C.

Ugao-Miraballes arranca la nueva campaña de bonos para compras locales

El Ayuntamiento ha destinado una partida de 16.000 euros para esta iniciativa

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Ugao-Miraballes

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:47

Un año más el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes ha puesto en marcha la campaña 'Ugaobono', con el objetivo de impulsar entre sus vecinos el consumo en los establecimientos comerciales de la villa. El Consistorio ha destinado una partida de 16.000 euros a esta iniciativa, que ya ha comenzado y se extenderá hasta finales de año.

En la campaña anterior Ugao estrenó un sistema digital para la adquisición de los bonos que se mantiene este 2025. Aquellos que deseen participar deberán usar la aplicación de Bizkaidendak, con la que podrán canjear sus tickets en los comercios adheridos presentando el DNI.

En total el Consistorio ha emitido 3.000 vales, un tercio de los cuales tienen un valor de 30 euros y pueden adquirirse por 20, mientras que los dos tercios restantes son de 10 euros y se compran por 7,5. Cada ugaotarra podrá utilizar un total de tres bonos, uno del primer valor y dos del segundo. A lo largo de la campaña se realizarán reajuste de los tickets de cara a garantizar «una distribución equitativa». En la página web www.ugaobono.eus puede consultarse el listado completo de los establecimientos que participan y la cantidad de vales disponibles en cada uno.

