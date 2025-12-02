Ugao apuesta por el desarrollo sostenible dentro de un plan con 33 acciones El documento aprobado para la agenda 20230 incluye ámbitos como la eficiencia energética, igualdad, cuidados o gestión de residuos

Iñigo Agiriano Ugao-Miraballes Martes, 2 de diciembre 2025, 17:59

Elaborado con el apoyo de Ados Sostenibilidad y Clima y con la asistencia técnica de la Mancomunidad de Nervión-Ibaizabal, el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes ya cuenta con su plan local de agenda 2030, «un instrumento estratégico» que marca la hoja de ruta del municipio para avanzar durante los próximos cinco años hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se ha tratado de un proceso compartido entre los municipios que integran la Mancomunidad, pero cada uno de ellos ha definido su propio plan, ajustándolo a sus características específicas y su realidad local. En el caso de Ugao se han definido un total de 33 acciones, que se enmarcan en tres líneas estratégicas: el avance hacia un municipio cohesionado que ponga a las personas en el centro, la promoción de la circularidad a través de un paradigma de consumo y producción responsable y la apuesta por un modelo orientado a la neutralidad climática.

En la primera de estas líneas se encuentran actuaciones en materias como accesibilidad, igualdad o cuidados, en la segunda destacan aquellas relativas a la gestión de residuos, con particular hincapié en los sistemas de abastecimiento de agua, y en la tercera se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer de la villa una localidad «autosuficiente» desde el punto de vista energético.

En todas las acciones se ha tenido en cuenta «la perspectiva de género» y de cara a medir durante los próximos años el grado de cumplimiento se ha trabajado con «indicadores específicos» que permitirán una evaluación continua. El alcalde de la localidad, Ekaitz Mentxaka ha señalado que el plan «refleja el trabajo colectivo, técnico y político de una administración que quiere responder con hechos a los retos sociales, económicos y ambientales de hoy y mañana».