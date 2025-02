Trabajadoras de una residencia de Arrigorriaga siguen con las protestas por las «deficiencias»

Iñigo Agiriano Arrigorriaga Miércoles, 12 de febrero 2025, 16:32 Comenta Compartir

Después de realizar protestas ante la residencia Arandia los días 14 de enero y 6 de febrero, las trabajadoras del centro han vuelto a salir a las calles de Arrigorriaga para denunciar la precaria situación laboral en la que se encuentran. El lema de la manifestación ha sido el mismo de las anteriores ocasiones, «Nuestra salud está en juego», una frase con la que tratan de resaltar el perjuicio que supone para ellas la sobrecarga de trabajo provocada por la carencia de personal y la falta de materiales con los que realizar su labor.

Las trabajadoras señalan en un comunicado la escasez de guantes, material de protección, zuecos y uniformes entre otros recursos básicos. También denuncian el mal estado del equipamiento del centro: barras de las camas rotas, mandos que no funcionan o lavabos estropeados. Varias grúas están averiadas y aunque llegaron dos nuevas aún siguen precintadas y no pueden utilizarse. La precariedad del equipamiento provocó incluso un accidente laboral el pasado mes de enero. «Uno de los ascensores estaba averiado pero no lo señalizaron correctamente y a una compañera se le quedó atrapado el brazo cuando fue a utilizarlo» cuenta Ana, una de las trabajadoras del centro. El accidente quedó en un susto y la empleada en cuestión ya se ha reincorporado, pero a juicio de sus compañeras es una muestra clara de la importancia de sus reivindicaciones.

En la concentración del 14 de enero, las empleadas pedían entre otras cosas, una valoración de riesgos psicosociales, algo que consiguieron, aunque aún están a la espera de los resultados. «Las cosas que hemos conseguido han sido gracias a las movilizaciones» cuentan. «Esta situación lleva años pero no ha sido hasta que hemos empezado a protestar cuando han empezado a escucharnos». En febrero de 2024 la Diputación abrió un expediente a la empresa DomusVi, ante las quejas de familiares de los residentes. En su comunicado también han querido denunciar amenazas por parte de la gerencia a aquellas trabajadoras que han participado en las protestas.

El pago de las nóminas es otro tema candente entre las empleadas. «Los festivos no se abonan correctamente y las nóminas tienen errores constantes» destaca Ana. «Lo peor de todo es que aquellas trabajadoras que no lo denuncian no cobran, por lo que estamos obligadas a acudir constantemente a la vía judicial» señala. Hace un año la resolución de una inspección de trabajo exigió a la empresa subsanar estos errores, pero aún no han cumplido con su parte.