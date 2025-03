Una tortilla de '5 Estrellas'

Pocos manjares son comparables al de un pintxo de tortilla a media mañana. Bien lo saben los restauradores de Bizkaia, que en los últimos años ... han cogido la receta tradicional y le han dado varias vueltas de tuerca para ofrecer rellenos, que van desde sabores clásicos a los más atrevidos. En el bar '5 Estrellas' de Basauri preparan a diario entre 50 y 100 recetas en las que no faltan los huevos, las patatas y la cebolla, pero donde también hay margen para mezclarlas con alioli, carabinero, lacón, sardinillas, salsa brava y bacon crujiente.

Estos dos últimos ingredientes le han servido al cocinero Egoitz López para hacerse con la txapela en el campeonato de Bizkaia en la categoría de 'tortilla con'. Su buen hacer en los fogones han puesto de nuevo a Basauri en el mapa gastronómico y ha agrandado la leyenda de este local ubicado en la calle Lehendakari Agirre, 91. Hace nueve años, tomó las riendas del bar familiar y hace seis empezó a probar nuevas recetas.

«Mis padres hacían tortillas rellenas, pero de sabores más clásicos, como el chorizo; cuando cogí el bar me propuse mantener la esencia y evolucionarla», explica López. Su primera apuesta fue la que le ha llevado este lunes a destacar en el concurso vizcaíno en materia de rellenos. «Se me ocurrió meter salsas. La brava que hacemos me gusta mucho y empecé por ahí», añade.

Esta composición se ha convertido en «el ADN del 5 Estrellas. Es una tortilla a la que le tengo mucho cariño porque ha ido cambiando conmigo. La que hacía hace seis años y la de ahora parten de lo mismo pero la he mejorado». Cada día puede llegar a elaborar «entre 12 y 20 de brava». Se vende bien, pero López no quiere que eclipse al resto de elaboraciones que hacen en el bar y confiesa que, a veces, «tengo que ponerme el freno para poder hacer otras».

Ampliar Pintxo de la tortilla ganadora, de bacon crujiente y salsa brava. '5 Estrellas'

La transformación que ha experimentado el hostelero junto a su creación le ha dado seguridad en sí mismo y en este último campeonato hubo algo que marcó la diferencia frente a otros en los que había participado: la confianza. «Sabía que mi tortilla era buena, es una receta para salirse de lo tradicional», asegura. Y con esa tranquilidad afrontó el desafío. «En otras ocasiones no disfruté, porque no supe gestionar las emociones, pero el lunes sí que pude hacerlo y me notaba más preparado porque tenía muy claro qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer». El resultado obtenido en Bizkaia insufla ánimos al cocinero porque, como él argumenta: «Que te valore positivamente un jurado experto, es como decir que algo estoy haciendo bien».

Más de 8.000 huevos

Aunque más allá de los campeonatos, las opiniones más sinceras salen de la clientela habitual del bar. A diario son cientos los trabajadores que visitan el '5 Estrellas', al que también llegan los alumnos del instituto Urbi y el centro de Formación Profesional Bidebieta, que se encuentran en las inmediaciones.

Los parroquianos califican las tortillas del bar como «las más sabrosas que he probado. Son crujientes por fuera y muy jugosas por dentro», comenta Ane López. Otros aseguran que da igual lo que digan los jueces, «son las mejores de Bizkaia». Sus elaboraciones también se pueden disfrutar en casa, gracias a su servicio para llevar. Los pintxos en barra parten de los 2,6 euros.

Más allá de los secretos del chef, cada una debe contener entre quince y veinte huevos –gasta más de 8.000 a la semana–, patatas y sal. El cocinero también consiguió la tercera plaza en la elaboración de tortilla tradicional en Bizkaia y deberá convencer ahora en la final de Euskadi, que da acceso al campeonato nacional. Aunque ya tiene un puesto asegurado en este último, tras quedar en septiembre entre los seis mejores de España.