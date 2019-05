El Supremo avala la consulta popular que hizo Basauri para cambiar su PGOU El alto tribunal no admite a trámite un recurso contra la sentencia del Superior de Justicia que avalaba proceso L. PÉREZ BASARI. Viernes, 31 mayo 2019, 22:02

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que respaldó la actuación del Ayuntamiento de Basauri convocando la primera consulta popular, en julio de 2016, para que los vecinos votasen el Plan Especial de Renovación Urbana de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe. La decisión aunque llega tarde -el Ejecutivo local se vio obligado a a retrasar sus planes y convocar una segunda votación- es firme y sienta precedente.

«La sentencia del Tribunal Supremo avala la forma de proceder del Ayuntamiento, cuestión que siempre defendimos y por eso continuamos con el proceso judicial», señaló el alcalde, Andoni Busquet. En su opinión, el fallo da un «espaldarazo a la autonomía municipal en una cuestión de calado, sobre la que no existían precedentes en Euskadi y con la que el Ayuntamiento de Basauri ha sentado doctrina».

La consulta, que no se llegó a realizar al ser recurrida, se ha convertido finalmente en la primera que afecta al ámbito local en la que no habría sido necesario recabar la autorización del Consejo de Ministros y que ha pasado «todos los filtros de los tribunales», se alegró el primer edil. Desde EH Bildu, formación que impulsó la pregunta vecinal, se felicitaron porque «esta sentencia nos da la razón», pero criticaron que no se haya difundido «antes de elecciones».