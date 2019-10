«Hemos sufrido jaleo porque había que dar mucha vuelta» Curiosos transitan y observan la circulación por el nuevo puente de la Baskonia. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ Después de diez meses cortado el tráfico para poder construir uno de mayores dimensiones, el puente de la Baskonia se abrió ayer por la mañana LEIRE PÉREZ BASAURI. Jueves, 24 octubre 2019, 12:38

El entorno del puente de la Baskonia volvió ayer a la normalidad. A las doce del mediodía se retiraron las vallas que durante diez meses han prohibido el paso para poder construir la nueva infraestructura y los conductores pisaron el acelerador. Menos que de costumbre por la novedad, todavía muchos abandonaron y accedieron al municipio por otros accesos. Los dos carriles habilitados en sentido salida se llenaron en varios momentos del mediodía, una cantidad de vehículos que anteriormente hubiera llegado hasta las inmediaciones de la rotonda y el gaztetxe. Un grupo de operarios, mientras tanto, realizaban los últimos remates en el tendido eléctrico. La iluminación definitiva se colocará en un «mes» porque según explicó la concejala de Urbanismo, Nerea Renteria, en la visita de fin de obra que realizó el lunes junto al alcalde, Asier Iragorri, «tienen que llegar desde Alemania».

Es lo de menos porque tanto basauritarras como etxebarritarras se alegraron de que «por fin» se haya reabierto. «Me viene fenomenal para ir a trabajar porque en Urbi se estaban montando unas gordas», explicó Juan Martín. «Hemos sufrido mucho jaleo porque había que dar mucha vuelta, así que muy bien que se haya abierto ya», se alegró Belén Marinaga. La expectación por la apertura fue tal que más de uno cambio su paseo mañanero. «He venido a verlo. Todo lo que se haga para el pueblo es importante porque en Basauri hay mucho por hacer», añadió Mari Carmen López.

Apuntes ciudadanos

La actuación, que ha tenido un coste de casi 2 millones de euros, 1,6 millones los ha puesto encima de la mesa la Diputación de Bizkaia, también se enfrentó a su primer a examen. Decenas de miradas exigentes se congregaron para sacar punta a un obra que lleva más de una década esperándose. Hubo quien invitó al Ayuntamiento a que mejorase la señalización. «El stop en sentido a Galdakao no es necesario porque el semáforo de los que vienen de Etxebarri está en rojo. Y también habría que poner el stop del carril izquierdo justo en el cruce, no varios metros atrás si se quiere mejorar la circulación», sugirió el profesor de una autoescuela que estaba por allí dando clases.

Un grupo de jubilados censuraron que no se hubiera ampliado los dos carriles más allá del puente, «hasta el cruce» y que no se construyesen «dos carriles bici para que luego no vayan por la acera». Marian Lama manifestó, mientras tanto. que «se tenía que haber ampliado más la acera porque justo entran dos carricoches, este es un tramo con mucho tránsito. La celosía da sensación de oscuridad». No cabe duda de que ningún debut es fácil, y por lo que parece, tampoco el de los puentes.