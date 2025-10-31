Un 'street escape' en Basauri resolverá una invasión zombi La Asociación de Comerciantes ha organizado este juego para la mañana del 16 de noviembre por los establecimientos del municipio

La inscripción es gratuita y pueden participar en el juego grupos de 2-5 personas mayores de 16 años (o menores acompañados).

Ane Ontoso Basauri Viernes, 31 de octubre 2025, 18:40

La Asociación de Comerciantes, con la colaboración del Ayuntamiento de Basauri, organiza el sábado 16 de noviembre por la mañana el 'street escape' 'Apocalipsis Zombie'. Este juego de escape tiene el objetivo de dar a conocer los comercios, hostelería y servicios locales de las diferentes zonas de Basauri, dar visibilidad y acercar a los jóvenes al comercio local.

La trama arranca con un escape de un gas extraño en un laboratorio de Basauri que está convirtiendo a los habitantes en zombis, pero no como muertos vivientes, sino que los infectados presentan extraños comportamientos. Los participantes deberán encontrar al paciente 0 para conseguir la cura para los efectos de esta 'zombificación' en masa que está sufriendo Basauri.

El juego tendrá lugar por los establecimientos comerciales de Basauri en los que cada equipo deberá ir descubriendo las pistas del juego, hasta llegar a resolverlo. Pueden participar en el juego grupos de 2-5 personas mayores de 16 años (o menores acompañados). La inscripción es gratuita y se podrá realizar a través de un enlace ubicado en la web oficial de la asociación de comerciantes de Basauri.

¡Salvad la tecnología!

La entrega de premios se realizará el mismo día del evento, sábado 15 de noviembre, a las 14.00 h. en la carpa situada en la Plaza Solobarria (Basauri). El primer clasificado se llevará 300 euros y el segundo, 200. También se sortearán dos premios de 100 euros entre todos los participantes que terminen el juego.

Además habrá 'premio redes sociales', para que todos los participantes, de forma individual, que suban una foto durante el juego, mencionando la Asociación (@basauricomercio) con el hashtag #escapebasauri, entraran en el sorteo de: 10 entradas dobles para el cine, en Social Antzokia Basauri.

Además del Street Escape, este año todas las personas que se acerquen durante el evento, podrán participar en los juegos de escape 'Hall Games', '¡Salvad la tecnología!', que estarán situados en la Plaza Solobarria. Estos juegos son para 2-4 personas, mayores de 8 años y tienen una duración aproximada de 30/45 minutos.

