El sonido de los 'Sanfaustos' Jesús Ángel Ruiz, Joselu Angulo y Santi Muñoz,integrantes de Basauriko Haizedoinu Gaiteroak. / L. PÉREZ Los pasacalles recuerdan a los basauritarras que ha llegado el momento de despedirse de Morfeo y calzarse las albarcas para salir a la calle LEIRE PÉREZ BASAURI. Jueves, 17 octubre 2019, 21:53

No llevan consigo grandes medios, ni un batallón de músicos, ni acompañantes, pero aún así los pasacalles que ponen por la mañana el toque musical a los 'Sanfaustos' consiguen cumplir con creces su misión. A pesar de poder contar a sus integrantes con los dedos de una mano, los músicos de estas formaciones ponen lo mejor de sí y logran recordar a los basauritarras que aunque sea pronto, sobre todo para los que la noche anterior se dejaron embaucar por el zurrakapote, ya va siendo momento de calzarse las albarcas y vestirse de aldeano.

Ayer por la mañana los encargados de tocar dianas fueron los músicos de Basauriko Haizedoinu Gaiteroak. El trío -primera voz, segunda voz y el tambor- que se echo ayer las gaitas a las espaldas, o mejor dicho a la mano. Y es que, quede claro que son «gaitas vascas» y no «asturianas o escocesas», comentan. Los tres comenzaron su periplo a eso de las diez de la mañana en el entorno del Ayuntamiento. «Es la hora que establece Herriko Taldeak para que comencemos con las dianas, que anunciemos el nuevo día y despertemos a los basauritarra», recuerda Jesús Ángel Ruiz, que en esta ocasión está acompañado de Joselu Angulo y Santi Muñoz.

Hasta Urbi

Y durante la mañana, a pesar de que no tienen el don de la ubicuidad, hacen lo que está en su mano para que la música llegue a todas las zonas. En esta misión, algunos basauritarras tienen más suerte y las notas les acarician el oído más cerca del mediodía con lo que pueden permanecer más tiempo junto a Morfeo y contrarrestar así los estragos de la noche anterior. «Cada día que nos toca hacemos diferente recorrido, hoy hemos bajado por Nagusia, Doctor Garay y luego hemos ido a Ariz», comentan mientras reponen fuerzas con un tentempié en las peatonales.

Da igual la distancia del centro. Ellos se trasladan a cualquier esquina. «Bajamos hasta Urbi porque la fiesta y la música hay que llevarla a todos los barrios, no solamente al centro», defienden. Y ya se lo agradecen sus vecinos. «Otros no bajan hasta allí así que no veas la gente qué aplausos nos da y qué agradecidos se muestran», se congratulan.

El repertorio para estos días es tradicional, «parecido al que resuena en Sanfermines», recuerdan. Familiar para los basauritarras porque los gaiteros llevan más de «dos décadas» amenizando las mañanas de sus fiestas patronales. Hoy será el turno de los Dulzaineros de Castilla y León. Acercarán a Basauri la música típica de su tierra en un municipio en el que un importante porcentaje de sus vecinos tienen orígenes castellanos. A las doce del mediodía tomará el relevo los txistularis de Danbolin.