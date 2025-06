Asier Iragorri lleva seis años gobernado Basauri con un ejecutivo jeltzale-socialista. Diplomado en Ciencias de las Educación, ya suma catorce años en el Ayuntamiento, ... al que entró como concejal del PNV en 2011 de la mano del anterior regidor, Andoni Busquet.

- Acaba de cruzar el ecuador de su segunda legislatura. ¿Qué valoración hace de estos dos últimos años?

- Cómo pasa el tiempo... En estos días estamos revisando el plan de mandato y hemos visto que estamos por encima del 70% de cumplimiento de las acciones que propusimos para esta legislatura. Por citar algunas, hemos aprobado el plan de promoción del uso del euskera, el de movilidad urbana sostenible, el de igualdad y el desarrollo urbanístico de Kareaga Goikoa.

- ¿Qué obras de mayor envergadura verán realizadas los vecinos este mandato?

- Ya ha finalizado el nuevo Gaztegune. Las obras de la plaza de San Fausto están a punto de terminar; están en marcha las de la calle Zumalakarregi y en breve arrancarán las de Eleuterio Villaverde. El contrato de construcción de los ascensores de El Kalero está licitándose y esperamos ver trabajos en la zona ya en 2026. Y en el caso de la nueva haurreskola de Sarratu y el bidegorri de Pozokoetxe, están en fase de redacción.

- Han optado por la prudencia en cuanto a objetivos.

- No me gusta comprometerme con algo que no sé si se podrá cumplir. Cuando empiezas una legislatura hay incertidumbre porque no sabes si te va a pasar una pandemia por el medio, pero intento ser realista. Venimos con una experiencia previa de la legislatura anterior y ya estuvimos en otras en el Ayuntamiento.

- Los dos grandes proyectos para levantar pisos protegidos en los próximos años en Basauri son el de Azbarren (340 viviendas) y La Basconia (392), ¿hay algún avance?

- Marchan a buen ritmo. En Azbarren estamos definiendo los últimos trámites junto con el Gobierno vasco. Y en La Basconia, el Estado nos está presentando sus planes especiales.

- ¿Se acogerán a la declaración de zona tensionada de vivienda?

- Hemos encargado un diagnóstico de vivienda, donde se recogen los pros y contras de la solicitud de la declaración de zona tensionada. Esta no es la única herramienta. Además de las intervenciones públicas mencionadas en La Basconia y Azbarren, tenemos las de Sarratu y los alojamientos dotacionales en San Miguel, que en breves se ampliarán con un nuevo convenio con el Gobierno vasco.

- ¿Y cuando prevé presentar ese diagnóstico?

- En las próximas semanas. Podremos atender los desequilibrios respecto al acceso a la vivienda con lo que tenemos encima de la mesa y con lo que el estudio nos proponga.

- Tras el incendio en Kareaga Goikoa, ¿cuál es la situación de los propietarios?

- Hay una declaración de ruina sobre esos edificios y tendrán que hacerse cargo del derribo.

- ¿Qué se plantea en ese área?

- Una zona más amable, de paseo. Hemos visto que en los últimos años cualquier intervención urbanística no ha salido adelanta porque es una ladera, una zona complicada para hacer nada.

- En los próximos meses abrirán un nuevo centro de mayores en Ariz, ¿piensan abrir alguno más?

- De momento existe un buen equilibrio con seis hogares del jubilado.

- ¿Cuándo entrarán en funcionamiento el centro de día y las viviendas convivenciales para mayores de Sarratu?

- No me gusta dar plazos.

- Pero, ¿será en esta legislatura?

- Esperemos que sí.

- La tasa de paro en el municipio se sitúa por encima de la de Bizkaia y Euskadi.

- Basauri siempre ha estado por encima de la tasa de paro de Bizkaia y en general de Euskadi. Pero en 2025 estamos en un 11,4%. Hace una década, estábamos en un 17,5. Y en 2012 estábamos por encima del 20%. Valoramos esta evolución y desde Behargintza estamos al lado de los pequeños comercios y colaboramos con el Gobierno vasco en los planes de empleo.

- ¿Es Basauri un pueblo seguro?

- Estamos por debajo de la media de delitos de Bizkaia y Euskadi. Los datos dicen que Basauri es seguro.

- ¿Qué tal es la relación con sus socios de gobierno?

- Buena y fluida. Se nota en cuanto a la estabilidad en el municipio y a la seguridad de poder sacar grandes proyectos.

- ¿Y con la oposición?

- Muchos de los proyectos salen de manera conjunta con los partidos de la oposición. Conocemos las necesidades que tiene nuestro pueblo.

- ¿Valora presentarse a otra reelección?

- El esfuerzo de estos dos años tiene que estar en sacar proyectos. Ya se hablará de próximos comicios.