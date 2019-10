Sindicatos sitúan a la Policía de Basauri al «borde del colapso» Coches de la Policía Municipal de Basauri. / MANU CECILIO Los responsables municipales insisten en que la seguridad está garantizada y aseguran que se pondrá especial atención en la «prevención de agresiones sexistas y se harán refuerzos» LEIRE PÉREZ BASAURI. Viernes, 11 octubre 2019, 23:19

Los 'Sanfaustos' han comenzado con polémica en lo que a seguridad se refiere. Las declaraciones del Ejecutivo local, de que la «seguridad está garantizada» y de que se «espera contar «con los mismos efectivos que el año pasado mediante un refuerzo», no han tardado en ser rebatidas por los sindicatos. Y no para bien. La asociación de Policía tachó ayer la situación de «colapso». «No se han repuesto las jubilaciones, y si hace meses anunciábamos la pérdida del 30% de efectivos, esto ha ido a peor». Hablan de que la seguridad queda «muy comprometida». «Existe un déficit estructural que no se palia. Nunca hemos estado tan mal», lamentan.

Elkarrekin Podemos asegura que este fin de semana «únicamente estarán operativos cuatro agentes; el día 19 dos sin ningún mando; y el día 20 otras dos patrullas sin mando». Ofrecer estos datos le ha costado las críticas del Ejecutivo local, en manos del PNV y PSE, que tildaron a los morados de «crear alarma social» y «subirse al carro sin contrastar los datos». Sin embargo, estas declaraciones no han tardado en ser contestadas. El sindicato LAB emitió ayer una nota en la que hablaba de que «no estaba garantizado el número mínimo de agentes por turno, ni su seguridad» en estas fiestas. «Tras varias reuniones para buscar una salida nos encontramos que el jueves se nos convoca a un contacto en el que se ofrece un parche que pasa por cubrir la falta de agentes con horas extra, crear una bolsa de trabajo temporal y flexibilidad en el cambio de agentes de su grupo», lamenta la central abertzale.

El Ejecutivo local, por su parte, asegura que se pondrá especial atención en la «prevención de agresiones sexistas y se harán refuerzos». «Llevamos ocho años reponiendo el máximo de funcionarios permitidos y en ocho años hemos sumado 16 agentes», insisten.