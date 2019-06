Sindicatos critican que se abra a otros cuerpos la OPE de Jefe de la Policía Local de Basauri César Pérez ha dejado vacante con su jubilación la jefatura. / E. C. Desde el Ayuntamiento aseguran que lo permite la «ley» y apuntan que han realizado una «promoción interna» para puestos inferiores LEIRE PÉREZ BASAURI. Jueves, 20 junio 2019, 23:04

El Ayuntamiento de Basauri aprobó el pasado 17 de mayo una convocatoria mediante concurso público para dotar de un jefe a la Policía Local. Lo hizo después de que el comisario y uno de los dos suboficiales se hayan jubilado en los últimos meses. El segundo suboficial y que está habilitado para el cargo de responsable de la Guardia Urbana dejará su cargo también en los próximos meses.

Hoy termina el plazo para que los candidatos presenten sus instancias. Para poder concurrir deberán cumplir una serie de requisitos como ser, por ejemplo, anteriormente funcionario de carrera, con categoría equivalente a oficial de la Policía Local y de la Ertzaintza. Además deberá tener el perfil lingüístico de euskera 3 y estudios mínimos de Bachiller, FP2 o equivalente. El futuro jefe de la Guardia Urbana se compromete a estar disponible de forma absoluta con la obligación de acudir en cualquier momento de urgencia y con la prohibición de ejercer otra actividad laboral, tanto pública como privada.

Desde la asociación de policía censuran que el Ejecutivo local haya decidido hacerla «externa» para que se puedan presentar integrantes de otros cuerpos de policía del País Vasco. «Estamos completamente en contra porque no ha existido por parte del gobierno la intención de que puedan participar los agentes que trabajan ya en Basauri. No se ha dado la oportunidad a la gente de casa de promocionarse internamente, algo que no sucede en el resto de departamentos del Ayuntamiento ni en otros cuerpos policiales», lamentan. Y en esta línea achacan la decisión a «falta de voluntad política». De paso critican que se haya dado prioridad al euskera con un «perfil 3» lo que impedirá que se pueda presentar un gran número de profesionales. «Vendrán pocos», aseguran. En el anterior proceso se presentaron 3 personas.

Portavoces municipales defienden que la «Ley de Policía Vasca nos permite convocar un concurso interadministrativo entre oficiales de la policía vasca y que desde 1990 ese puesto está perfilado y se requiere el PL3». Además, añadieron que ante los últimos cambios y jubilaciones se ha llevado a cabo una «promoción interna para los puestos de Cabo 1º y Sargento».

Lo cierto es que en los próximos meses la Guardia Urbana sufrirá una importante renovación después que 14 de sus agentes se jubilen a lo largo del 2019. Hace unos meses el sindicato policial denunció la pérdida del «30% de la plantilla». Para paliar esta situación el Consistorio ha puesto en marcha una oferta pública de empleo en colaboración con Arkaute por la que contratará seis agentes funcionarios de carrera.

Portavoces municipales recuerdan que «llevamos 8 años reponiendo el máximo de efectivos permitidos legalmente, 10 agentes en estas dos pasadas legislaturas, además de incorporaciones adicionales a través de la figura de funcionarios interinos». «Desde 2007 no había habido ninguna OPE», puntualizan.