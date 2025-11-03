Las setas y la montaña serán las protagonistas de noviembre en Galdakao Las jornadas micológicas tienen lugar esta semana, mientras que el club de montaña Ganguren celebra su 80 aniversario con varias actividades

Noviembre será especial para dos de las asociaciones con mayor solera de Galdakao, que celebran este mes eventos destacados. Los días 6, 8 y 9 será el turno de la Peña Santa Cruz, que junto al Ayuntamiento y a otras asociaciones organiza la 57º edición de las Jornadas Micológicas. Mientras, el club Ganguren quiere cerrar por todo lo alto un 2025 que ha sido muy especial para sus socios por la celebración de su 80 aniversario, y para ello ha organizado exposiciones, charlas y el visionado de algunos documentales, entre otros actos.

La programación micológica ha sido presentada hoy en la sede de la Peña Santa Cruz. El arranque se dará este jueves a las 19.00 horas con un espectáculo culinario en la casa de cultura Torrezabal. Los chefs galdakoztarras Josemi Olazabalaga y Baltazar Leiro, del Andra Mari, y Jose Luis Redondo, del Aretxondo, elaborarán en directo platos de alta cocina, cuyo ingrediente principal será, por supuesto, las setas.

La tradicional salida al monte será el sábado día 8 a las 8.30 horas, aunque el destino aún está por concretarse. El motivo reside en la decisión de tres ayuntamientos, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuita, junto a la Cuadrilla de Gorbeialde, de cobrar entrada a las personas que quieran recoger setas en el parque micológico, creado este mes de septiembre. «Teníamos el permiso de la Diputación de Álava, pero aún así nos obligaban a pagar, así que estamos buscando alternativas», explica Alfonso Requero, responsable de la Peña. «No vemos sentido en que nos cobren cuando es una actividad para niños, con fines didácticos».

El domingo de 10 a 13.30 horas los soportales de la escuela Gandasegi acogerán dos exposiciones. Por un lado, la de las propias setas recogidas en la excursió, y por otro, una de fotografías, que hace un repaso por la historia de las jornadas durante todas sus ediciones. Esa misma mañana será el concurso gastronómico, que consistirá en la elaboración de dos platos, un revuelto de setas y otro libre pero cuya base deben ser los hongos.

Durante la presentación Requero incidió en los problemas que el cambio climático está infligiendo al mundo de las setas. «Las estaciones ya no existen prácticamente. Estamos en noviembre y todavía hace mucho calor y además, las lluvias no caen poco a poco, sino de golpe. Todo esto es muy malo para los hongos», explica. Preguntado por si valoran cambiar la fecha de las jornadas para adaptarse a las temperaturas destaca que «hace años ya las hacíamos a mediados de septiembre y las hemos ido atrasando. ¿Hasta dónde tendremos que llegar?

Ochenta años de Ganguren

A lo largo del 2025 el Ganguren ha realizado actividades especiales por su aniversario aunque el acto principal tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en Torrezabal. Allí se presentará un libro y un vídeo que repasan los últimos treinta años del club, y posteriormente los asistentes podrán disfrutar de un lunch. Además, a lo largo del mes, la sede de la asociación acoge una exposición sobre la primera expedición vasca al Everest, cuya inauguración se hará este jueves a las 19.30 horas con la participación de Txomin Uriarte, que tomó parte en aquella ascensión.

Una semana después, el día 13 a las 19.00 horas, el cine de Torrezabal proyectará un cortometraje y dos largometrajes de cine de montaña, enmarcados en el circuito Mendi Tour-BBK Mendi Film. También será un jueves, el día 20 a las 19.30 horas, cuando tres mujeres alpinistas, Elixabete Arbe, Joana Maluenda y Bego González presentarán el documental sobre su experiencia completando el GR 11, una ruta de montaña que cruza los Pirineos desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo. Una actividad que se repetirá el sábado 29 a las 19.00 horas con diferentes protagonistas. Esta vez serán los reconocidos escaladores alaveses Eneko e Iker Pou quienes expondrán el documental 'Una vida encordados'.