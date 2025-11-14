El servicio de transporte a demanda de Arratia volverá a funcionar en 2026

Iñigo Agiriano Igorre Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

Bide On Arratian comenzó a funcionar en el año 2024 en las localidades de Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide y Zeanuri. Se trataba de un servicio de taxis a demanda, enfocado en los estudiantes, las personas mayores y aquellas con discapacidad, cuya prueba piloto fue financiada por la Diputación Foral de Bizkaia. El plazo terminó el pasado mes de junio, con unos resultados muy positivos en cuanto a número y satisfacción de sus usuarios, lo que impulsó a los ayuntamientos de Arratia a buscar soluciones para mantener el servicio por sí mismos. Tras meses de negociaciones, los ayuntamientos gobernados por el PNV en el valle, a saber, Igorre, Lemoa, Artea y Bedia, han anunciado en un comunicado conjunto que Bide On se reactivará en 2026, después de desarrollar un plan de viabilidad «que ha permitido reducir los costes en casi un 50%».

Este era precisamente el principal inconveniente con el que los consistorios se encontraron al finalizar la prueba piloto. Mantener el servicio sin el apoyo de la Diputación suponía un dispendio demasiado elevado para las arcas de algunas de estas localidades, que como Arantzazu, Artea o Ubide, no alcanzan los mil habitantes. «A nosotros desde el comienzo nos pareció que era una cantidad de dinero desorbitada y que la gestión no era la correcta por la diferencia entre el volumen de organización y el número de usuarios», explica Peru Pérez, alcalde de Areatza. Una postura que compartían otras localidades gobernadas por EH Bildu. «Casi el 50% del coste del viaje venía del gasto en las oficinas del servicio», señalaba Asier Aburto, primer edil de Arantzazu.

De ahí que los diferentes ayuntamientos han trabajado en un «análisis completo de costes, necesidades y opciones de gestión» que ha dado como resultado «un presupuesto realista y adaptado a las necesidades de los consistorios». Esto ha supuesto cambios en Bide On, que ya no dará servicio a los estudiantes, sino que estará centrado en el «acceso a los servicios sociosanitarios de las personas mayores dependientes», especialmente los de aquellos que residan en los barrios más alejados de los núcleos urbanos. La decisión viene provocada por las estadísticas recogidas en la prueba piloto, que mostraban que casi el 87% de las personas que hicieron uso de Bide On eran mayores. Se cambiará también, eso si, la edad de acceso, pasando de 65 a 70 años.

En el comunicado se informa de que el servicio se pondrá de nuevo en marcha a comienzos del próximo año, «una vez completado el proceso de licitación pública», aunque aún quedan flecos por cerrar. «Falta por decidir si lo gestionaremos como ayuntamientos de forma independiente o si será la Mancomunidad la que lo mantenga, pero sí es seguro que este nuevo Bide On saldrá adelante», señala Pérez. Desde el PNV destacan que este modelo «refuerza la autonomía personal, mejora la calidad de vida y garantiza la igualdad de acceso a los servicios esenciales de Arratia».