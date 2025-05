El servicio de jardinería de Ugao comenzará una huelga de un mes el 26 de mayo

Iñigo Agiriano Ugao-Miraballes Martes, 13 de mayo 2025, 16:26 Comenta Compartir

El sindicato ELA ha anunciado que los diez trabajadores que componen el servicio de jardinería y limpieza viaria de Ugao comenzarán el próximo 26 de mayo una huelga de un mes. Las negociaciones arrancaron en el mes de enero y la empresa Garbialdi ha propuesto como oferta final el IPC para los próximos cuatro años. Los trabajadores, a los que actualmente se les aplica el convenio de limpieza de Bizkaia, buscan aumentar su poder adquisitivo, para lo que proponen un aumento de un 5% cada año en 2026, 2027 y 2028. También exigen el derecho a un día libre remunerado al año y poder celebrar asambleas durante el horario laboral.

En 2022 ya se vivió un proceso similar que finalmente terminó en un acuerdo un día antes del comienzo de la huelga. Los trabajadores consiguieron entonces cobrar un plus tóxico penoso peligroso del que no disfrutaban hasta ese momento. Desde el sindicato destacan que se trata «de una plantilla muy empoderada» y que de no haber acuerdo la huelga podría prolongarse varios meses.

Por parte del Ayuntamiento señalan que los motivos del conflicto «responden únicamente a discrepancias internas entre la empresa y su plantilla» pero que «hemos comenzado a actuar como agente facilitador con voluntad de contribuir a una solución consensuada».