Directo Importantes atascos en los accesos a Bilbao por la protesta de los taxistas contra Uber y Cabify

Segunda redada en una semana en una discoteca de Ugao: una joven de 25 años investigada por tráfico de drogas y 51 identificados

Ocho conductores fueron sancionados por dar positivo en drogas o alcohol dentro de este nuevo operativo preventivo de la Ertzaintza

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:51

La Ertzaintza ha realizado una nueva redada, la segunda en una semana, en una discoteca de Ugao. El operativo de este pasado domingo se ha saldado con una mujer investigada por tráfico de drogas, un total de 51 personas identificadas, tres propuestas de sanción por tenencia de armas blancas y ocho conductores sancionados por dar positivo en drogas o alcohol.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, a una joven de 25 años y nacionalidad española se le incautaron 18 envoltorios con medio gramo cada uno, supuestamente, de cocaína, por lo que se han abierto diligencias por un presunto delito contra la salud pública. Entre los conductores sancionados, seis fueron por dar positivo en drogas en la muestra de saliva y otros dos por arrojar una tasa positiva en la prueba de alcoholemia.

El pasado domingo 9 de noviembre, la Policía autonómica llevó a cabo otro operativo policial que dejó un hombre investigado por tráfico de drogas, 46 personas identificadas, 16 de ellas con propuestas de sanción y ocho conductores multados por dar positivo en drogas. Un operativo de carácter preventivo enmarcada dentro del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Objetos Peligrosos.

