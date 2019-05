«Seguiré luchando por la Línea 5 del metro. No somos de segunda» Mari Carmen Sánchez, de rojo, en la presentación de su candidatura. / A. A. Mari Carmen Sánchez encabeza la lista del PP a la Alcaldía de Galdakao y tiene claro su 'no' a la segregación de Usansolo C. RAPOSO GALDAKAO. Viernes, 10 mayo 2019, 11:16

A sus 61 años Mari Carmen Sánchez repetirá como candidata del PP en Galdakao en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Pese a los malos resultados obtenidos por el Partido Popular en las elecciones generales, Sánchez se ha mostrado optimista y ha asegurado estar «muy ilusionada» con su candidatura.

Una pista multideportiva en Lapurdi, el cambio de las luminarias por LEDs, y los geolocalizadores para enfermos de alzhéimer han sido propuestas que esta edil ha logrado en esta legisatura y por las cuales se muestra «muy orgullosa». De cara a esta próxima legislatura, lo tiene claro: seguirá luchando por la llegada de la Línea 5 del metro a Galdakao porque «no somos un municipio de segunda». También apostará una vez más por las ayudas a la emancipación de los jóvenes, por el fomento de empleo con la creación de viveros de empresa y por los aparcamientos de los que «carece el municipio».

Mari Carmen Sánchez no duda en mostrarse muy clara en su postura sobre uno de los temas más candentes en Galdakao: la segregación de Usansolo. No tiene dadas de que seguirá votando «no» al proceso porque «históricamente nunca ha sido un municipio y creo que es una cuestión identitaria». Además de todo ello, advirtió que existe una Ley Nacional que dicta que un Ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes no puede segregarse por lo que es «perder el tiempo si previamente no se solicita un cambio de dicha normativa».

Echando la vista atrás la única representante en el Consistorio galdaoztarra del partido que lidera en Madrid Pablo Casado, hace balance de la pasada legislatura, de la que reconoce que es «mejorable». Lamenta además que muchas de las enmiendas presentadas fueran denegadas y posteriormente incluidas en los presupuestos.

La edil popular tampoco quiere pasar por alto la intención del Partido Nacionalista Vasco de quitar la placa del monolito en recuerdo a las víctimas del terrorismo. «En este municipio ha habido 12 asesinados por ETA que esta concejala no va a olvidar nunca. Quiero ser la voz de los que aún no se atreven a hablar, y de todos a los que el terrorismo un día se la arrebató», asegura.