Los 'santacruces' contarán con una zona contra los ataques sexistas Begoña Ormaetxe muestra el punto de información / A. G. Galdakao, que comenzó las actuaciones contra las agresiones hace nueve años, ha impartido formación a los agentes de la Policía municipal ASIER ANDUEZA Martes, 4 septiembre 2018, 23:09

Hace nueve años que el Ayuntamiento de Galdakao lanza campañas para evitar el acoso a mujeres durante las fiestas de Santa Cruz, que darán comienzo este viernes. La edición de 2018 no será una excepción. «Queremos no solo evitar ataques, sino que se cree un ambiente general en contra de los abusos y que el alcohol no sea la excusa perfecta para propasarse con las mujeres», dijo ayer Begoña Ormaetxe, delegada de Igualdad.

Este año los responsables municipales se han centrado en la formación previa para evitar este tipo de situaciones «sexistas», que «incluyen comentarios, piropos o insultos». Por primera vez, se colocará un punto de información a que se va a ubicar en el recinto festivo, muy cerca del bar 'Topa'. «Queremos saber todo lo que puede pasar, estar muy concienciadas y saber qué hacer en el caso de un ataque», solicitó Ormaetxe.

«También hemos puesto en marcha varios talleres para concienciar a todas las personas implicadas en nuestras fiestas para que se formen en este aspecto», añadió la edil. Además, el próximo domingo, a las 18:45 horas, las asociaciones de mujeres Erabide y Areto organizan un 'baile en linea' en el que se espera la participación de alrededor de 700 personas.

La implicación de la localidad contra el sexismo es absoluta. Por ello la policía municipal ha realizado una formación específica en este campo. «Es importante que no nos comportemos como si no hubiera parado nada, mirando para otro lado. Si lo hacemos así, pasaríamos a ser cómplices de los ataques», alerto la responsable de Igualdad.

La comisión de fiestas también ha organizando diferentes acciones en este ámbito. En el marco de esta concienciación, la asociación de mujeres Erabide será la encargada de dar el pregón festivo.