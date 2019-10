Los 'Sanfaustos' también son de los txikis Los alcaldes txikis y las autoridades abrieron la bajada, después del pleno infantil. / CRISTINA RAPOSO El pleno infantil, el txupin y la bajada hasta inaugurar el parque infantil protagonizaron ayer la jornada dedicada a los niños de Basauri CRISTINA RAPOSO BASAURI. Martes, 15 octubre 2019, 08:22

Las curiosidades e inquietudes de dieciséis pequeños basauritarras, uno por cada cuadrilla, fueron las cuestiones que ayer marcaron el orden del día en el salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad. Preguntas un tanto comprometidas que pusieron a prueba los conocimientos históricos del alcalde Asier Iragorri y de su compañera y concejala de Fiestas Berta Montes. Y es que muchos 'txikis' tenían interés por conocer los inicios de las fiestas o por qué hay tradición de soltar a la Eskarabillera por los aires el último día de los 'Sanfaustos'.

«Todos los años una cuadrilla debe encontrar la cabeza de nuestra simbólica Eskarabillera y por ello obtiene un premio y una invitación para acudir a los próximos festejos», respondió el primer edil entre risas. Otros, como Nerea Parra, dirigieron sus dudas a los alcaldes txikis para conocer qué sintieron al saber que este año serían ellos la figura que tantos niños desean ser. «Me puso muy contenta pero también muy nerviosa», contó con vergüenza Iraia Sánchez.

Al termino de la sesión, todos ellos junto a sus familiares y amigos ocuparon sus puestos en el clásico y tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos. Entre la multitud, los críos corrían calle abajo para intentar huir de las enormes figuras que los perseguían. No todos tuvieron que esconderse. El pequeño Unai, acompañado por su hermano y su amatxu, optó por acudir al acto enmascarado del payaso 'Pirritx'. «Así a mí no me pegan», decía. Esa misma idea también la tuvo el joven Xuban. «Aitite es un poco friki de los gigantes y los cabezudos y este año le ha hecho un traje al peque. Si fuera por él saldría durante todas las fiestas con el atuendo», bromeó su amatxu Oihane.

Unai se disfrazó de cabezudo en la kalejira hasta Soloarte. / C. R.

Hinchables y talleres

A su llegada al patio del colegio Soloarte, los alcaldes txikis sin miedo alguno cogieron el micrófono para desear a sus compañeros «un feliz día». «Espero que os lo paséis genial y que disfrutéis mucho, y ¡Gora Basauri!», gritó Dogartzi Moreira. Sin perder un instante, decenas de niños corrieron veloces hacía los hinchables para hacerse un hueco entre los primeros. «He venido rápido para ser el primero en montarme y no tener que esperar», presumía Mikel.

Otros por el contrario, optaron por los talleres que la Herriko Taldeak había organizado bajo los pórticos. «Me gustan mucho las pulseras así que me voy a hacer una morada para mí. Puede que haga otra para aitite», anunció la pequeña June. «Yo me voy a pintar la cara de mariposa porque me gustan mucho!, añadía Alaitz, que andaba por allí con su familia. La jornada de diversión fue un no parar. Ni siquiera las nubes, que soltaron algunas gotas, lograron empañar las ganas de pasarlo bien de los peques.