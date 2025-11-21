Sagarrak premia a la fundación Lurgaia por su trayectoria La agrupación lleva plantados cerca de un cuarto millón de árboles para promover la conservación de la biodiversidad y la gestión del medio natural

Ane Ontoso Basauri Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:32

La asociación ecologista Sagarrak de Basauri entregó ayer, de manos de Gabi Hernández, su galardón Burdinezko Sagarra a la Fundación Lurgaia, por su dilatada trayectoria en la recuperación de ecosistemas, con el foco puesto en los bosques. Recogieron el galardón la gestora de proyectos, Cristina Jerónimo, y el expresidente Jon Hidalgo. «Es un premio de iguales, y de gente que lleva muchos años peleando por el medio ambiente», confesaron mientras recordaban la emoción cuando les llamaron para darles la noticia.

«Lo que hacemos es reconvertir antiguos cultivos de especies exóticas, de pinos o eucaliptos, que ya no están en producción, y los repoblamos con el objetivo de generar bosques autóctonos sin explotación», explicaron. Los impulsores de esta iniciativa subrayaron, asimismo, que Lurgaia es una entidad «conservacionista y los terrenos que nosotros restauramos no se van a talar, ni se va a obtener ningún beneficio económico de ellos». El proyecto más grande que manejan es el bosque de Undabaso, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que en la actualidad ocupa cerca de 240 hectáreas.

El premio estuvo representado por una escultura realizada para la ocasión por el artista Jon Alberdi. «Pertenece a mi serie orbital, está realizada en hierro forjado», cuenta su autor, que sigue trabajando a la «antigua usanza» en un taller y ha querido «reconocer a toda la gente de mi pueblo, que siempre ha estado ahí y que a veces pasa inadvertida». Un reconocimiento del que hace partícipes tanto a Lurgaiak como a Sagarrak, con más de cuatro décadas de trayectoria.