Las retribuciones de los cargos municipales centran el debate del pleno de Basuri Imagen de la sesión de organización del pleno basauritarra. / L. PÉREZ En la sesión se dio el visto bueno a la nueva organización municipal, que queda dividida en once áreas y ocho comisiones LEIRE PÉREZ BASAURI. Miércoles, 24 julio 2019, 21:56

El Ayuntamiento de Basauri celebró ayer por la mañana el pleno de organización. PNV y PSE aprobaron la nueva estructura que dotará de «mayor estabilidad institucional» al Ejecutivo local con el pacto firmado entre ambas ejecutivas locales y la entrada al gobierno municipal del PSE, pero sin lugar a duda, fueron las retribuciones de los cargos municipales el asunto que centró el debate. Casi medio millón de euros, 479.863 euros para ser exactos, es la cantidad económica que se destinará cada año, durante los próximos cuatro, a pagar los sueldos de los políticos. Se aprobaron siete liberaciones, una más que en la anterior legislatura. Cuatro de ellas a tiempo total, dos de ellas a media jornada y otra para el líder del principal partido de la oposición, EH Bildu. A parte irá el montante para pagar las dietas y las asignaciones a partidos políticos.

Todas las cuantías se congelarán, incluida la retribución del alcalde. Asier Iragorri recibirá 78.420 euros, lo mismo que cobraba el anterior alcalde, Andoni Busquet, en el momento de dejar su cargo el pasado mes de junio. Se trataba entonces del tercer sueldo más alto de Bizkaia, sólo superado por Bilbao y Getxo, y el 15 más alto de España, según se desgrana del Portal de Transparencia del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El resto de asignaciones del Ejecutivo oscilará entre los 70.578 euros de los tres teniente de alcaldes y los 33.328 de los dos ediles a media jornada.

Dado que la Ley de Instituciones Locales de Euskadi obliga a garantizar que un concejal de la oposición tenga dedicación exclusiva, Exabier Arrieta, de EH Bildu recibirá 59.991 euros. En la anterior legislatura fue la socialista Soraya Morla.

Tanto la formación soberanista como Elkarrekin Podemos-Basauri Bai fueron criticas con las retribuciones por ser las «más altas» que recomienda Eudel para un municipio del tamaño de Basauri. La formación morada solicitó una reducción del 30% de todos los sueldos, dietas y asignaciones a grupos políticos, mientras que la coalición abertzale requirió una rebaja del 20%.

«Nos contestáis que son legales, que las marca Eudel, que tenéis mucha responsabilidad, pero, ¿cómo vais a explicarlo a un municipio obrero como este en el que el sueldo mensual medio de 2.235 euros, cómo vais a explicar que su alcalde cobra más que un Ministro?, se preguntó Marian Cantero que aseguró que con su propuesta se ahorraría «176.000 euros» al año.

«Topes máximos de Eudel»

Exabier Arrieta, portavoz de EH Bidu, hizo suyo el discurso de la bancada morada. «No hay duda de que las asignaciones municipales tienen que ser acordes a la responsabilidad adquirida, pero no se puede obviar el componente vocacional y de servicio al pueblo. No puede ser que se sitúen en los topes máximos que marca Eudel. No es razonable, es desproporcionado. Debemos reducir el gasto en liberaciones, dietas y asignaciones», pidió.

El jeltzale Asier Iragorri y la socialista, Isabel Cadaval, se defendieron de las acusaciones y recordaron que el Ayuntamiento de Basauri por número de habitantes podría tener «once liberaciones» y únicamente tendrá «siete». Iragorri les pidió que la propuesta de Basauri la lleven a los «sitios que gobernáis». «Hace años nos redujimos un 8% los sueldos y un 5% las dietas, los cargos de confianza de 5 a 2 con sentido, ética y responsabilidad. Estamos dentro de los baremos de Eudel y si pedimos coherencia deberíamos mirar donde gobernamos. Deberíamos traer aquí menos demagogia y menos buscar titulares sensacionalistas», manifestó el regidor.

En la sesión también se aprobó la nueva estructura municipal, con un organigrama de once áreas que incluyen una específica de Innovación, Gobierno Abierto y Participación. En cuanto a las comisiones, serán ocho: Política Territorial y Contratación; Acción Social; Empleo Igualdad y Cooperación; Innovación, Gobierno Abierto y Participación; Hacienda, Patrimonio, Promoción Económica y Comercio; Euskera, Cultura y Educación; Juventud, Fiestas y Deporte y Régimen Interior.