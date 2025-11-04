Reeler se corona como la banda ganadora del Rockein de Basauri La decimotercera edición del concurso de bandas y solistas también eligió a Silkat como mejor banda de Hego Uribe entre otros galardones

Ane Ontoso Basauri Martes, 4 de noviembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Reeler, un cuarteto de rock alternativo formado por músicos de Bizkaia, Polonia, Inglaterra e Irlanda con base en Bilbao ha sido la banda ganadora en la categoría principal de la decimotercera edición del concurso de bandas y solistas Rockein. El grupo ganador grabará un EP profesional (mínimo cinco canciones) en los estudios El Tigre (Bilbao), un videoclip profesional y actuará en MAZ Basauri 2026.

Reeler se impuso en la final del fin de semana a Azeituna con Huesos y Keax. En el apartado de mejor artista de Hego Uribe, asimismo, el galardón fue para Silkat, un trío de indie rock con músicos de Bilbao y Galdakao e influencias de The Cure o Radiohead.

La ganadora del premio Bizkaia, otorgado gracias a la colaboración de la Diputación, fue para Alas Glow, vocalista y pianista bilbaína que combina en sus composiciones géneros como pop, electrónica, R&B y rap. La distinción al mejor proyecto en euskara fue para el proyecto de urban-rap Marmitako Trap Banda; y el Premio Eskarabillera se lo llevó Laztana Laztana, proyecto también en euskara que fusiona electrónica con otros géneros.

El jurado

El jurado profesional de esta edición lo han compuesto la promotora en el festival Primavera Sound, Nara Pinto; el productor e ingeniero de sonido de El Tigre Studios y músico y compositor, Jon Agirrezabalaga; la responsable de contenidos de BIME Pro, Ibone Iza; el coordinador de la edición de Euskal Herria y La Rioja del medio musical MondoSonoro, Iker Bárbara, y el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Basauri, Jon Zugazagoitia.

El Social Antzokia repartió un total de 395 invitaciones para la final (frente a las 273 de 2024, las 204 de 2023 o las 170 de 2022), con un muy buen ambiente durante todos los conciertos. La final también fue retransmitida en directo a través del canal de Youtube de Rockein.

Otros ganadores de la categoría principal en anteriores ediciones del certamen fueron Ben Santana (2024), Lova Lois (2023), Silitia (2022), Full Cab (2021), Cecilia Payne (2020), (2020), Sara Zozaya (2019), The Owl Project (2018), Los Cosméticos (2017), Albert Cavalier (2016), Grand Matter (2015), The Weapons (2014) y Radiofunkens (2013).