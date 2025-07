«Las rebajas ya no son lo de antes, cuando había hasta colas en la puerta» Los comerciantes de Basauri capean la temporada estival de rebajas con su apuesta de «calidad, atención y servicio» al cliente

Ane Ontoso Basauri Jueves, 10 de julio 2025, 17:31 Comenta Compartir

«Las rebajas ya no son lo de antes, que había colas en las puertas. Ahora es un goteo, va muy despacito». Así lo atestigua Jorge Serrano, de Larrea, un comercio de tejidos y confección desde 1942. Es la tienda de más solera en el municipio y su dueño forma parte de la tercera generación. También es secretario de la asociación de comerciantes local, que acoge a más de 250 comercios y hostelería, que capean la temporada estival de rebajas. «Se hace un trabajo potente –asegura–, siempre apoyando y luchando por conseguir las mejores ventajas».

Una tarea en absoluto baladí en tiempos en los que apenas hay una calle en la que no haya un negocio que haya echado la persiana. «Y hay gente del 'baby boom' que se va a jubilar en tres o cuatro años y veremos cuántos quedan», vaticina. Se trata de una profesión sacrificada que en la actualidad debe competir con las «grandes superficies».

«Desde que pusieron el metro, Bilbao está más cerca y en 10 minutos estás en la puerta de El Corte Inglés», ilustra. De hecho, en rebajas, sobre todo en moda, «buscan en el pueblo lo que no han encontrado antes en Bilbao», sostiene. Coincide con él Montse Gamayo, de Laburu, que despacha complementos y zapatería desde hace más de 60 años. «Hay tiendas en Bilbao que parece que tienen mucho descuento, pero luego no lo es tanto y el cliente se da cuenta de que es la morralla que tenían en el almacén y lo ponen al 70%. Entonces vuelven al pueblo –observa–. Nadie da duros a peseta».

Tejidos Larrea Para Jorge Serrano, «el pequeño comercio sobrevive con todo en contra, desde altos alquileres, a impuestos abusivos y una competencia feroz». Ane Ontoso Dandara «Basauri se está quedando sin comercio. Aunque no me voy a quejar porque me defiendo, pero hay que pelear mucho», confiesa Nerea Barbolla. Ane Ontoso Íntima Peva «La corsetería no es fácil y si no te saben asesorar, no compras bien», asegura Mariasun Perteagudo, especializada en diseño y patronaje. Ane Ontoso Laburu A Montse Gamayo no le parece «justo para la que ha comprado la semana anterior que de repente haya un rebajón». Ane Ontoso 1 /

Gamayo revela, asimismo, que en su caso va «poco a poco» y de momento ha puesto artículos sólo al 20%. «No me parece justo para la que ha comprado la semana anterior que de repente haya un rebajón», abunda. A Nerea Barbolla, de la tienda de moda Dandara, le marca el pulso el gigante Inditex. Al ser «una franquicia» empezamos muy pronto. En vez del 1 de julio, el 19 de junio. A su juicio, «Basauri se está quedando sin comercio. Aunque no me voy a quejar porque me defiendo, pero hay que pelear mucho», confiesa la profesional, que lleva «toda la vida» en el sector.

«Prioridades»

Internet tampoco ayuda. Según Serrano, «los jóvenes cada vez tiran más de las compras desde casa». Asimismo, «Las prioridades van cambiando, ¿quién no se gasta el dinero en vacaciones?», lanza. Barbolla está de acuerdo: «Ha cambiado la mentalidad, se prioriza salir a tomar algo o viajar».

Para Serrano, «el pequeño comercio sobrevive con todo en contra, desde altos alquileres, a impuestos abusivos y una competencia feroz». Lo que le llevó a diferenciarse en el servicio, la atención y, sobre todo, en la «calidad» tal como reza el certificado colgado en la pared de Larrea.

Como Mariasun Perteagudo, también parte de la junta de la asociación que cogió las riendas del negocio de diseño y confección de ropa interior de su madre, Lourdes Vázquez. Íntima Peva, lleva más de medio siglo en la localidad y es un referente con una clientela «fiel que también responde a las rebajas. La corsetería no es fácil y si no te saben asesorar, no compras bien». Su distinción en diseño y patronaje le ha abierto puertas a grandes diseñadores e, incluso, al colectivo LGTBI+.

