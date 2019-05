«Hacer pueblo no es arreglar aceras, requiere un proyecto de futuro» Isabel Cadaval. / E. C. Aboga porque Basauri se desarrolle a través del «lienzo en blanco» que suponen los terrenos de la antigua Basconia LEIRE PÉREZ BASAURI. Jueves, 23 mayo 2019, 00:19

Euskaldunberri, integrante de la cuadrilla 'Aldatxa' y socia de la asociación de vecinos 'El Maño', Isabel Cadaval, candidata del PSE a la alcaldía de Basauri, reivindica ante los partidos nacionalistas que ella también vive su pueblo «todos los días».

- Su partido es el único que lleva una mujer como candidata en Basauri. ¿Cómo se siente?

- Es importante que estemos en la vida pública, en los centros de decisión y en los puestos más altos. Una sociedad que quiera avanzar no puede dejar de contar con el caudal de sabiduría y conocimiento de la mitad de la población.

- ¿Qué ofrece a los basauritarras?

- Tenemos un equipo muy preparado. En estos últimos ocho años no ha habido ambición alguna por parte del equipo de gobierno ni para buscar financiación, ni para atraer proyectos de futuro.

- Acusan al gobierno de «inacción».

- Hacer pueblo no es arreglar aceras, requiere un proyecto de futuro y ambición. No basta con decir que los pasos a nivel de El Kalero y Urbi son de otras instituciones. Exigimos un compromiso para que se eliminen. El PNV tiene un debe muy grande con Basauri en lo que se refiere a infraestructuras.

- ¿No consideran que se ha avanzado con la aprobación del PERU?

- El PSE votó a favor, junto al PNV, de la compra por 4 millones de euros de la playa de vías, que es lo que se ha hecho, comprar. El diálogo y la colaboración con otras instituciones es la única forma de funcionar. En todos esos proyectos de futuro vamos a estar, pero recordamos que el modelo de pueblo que plantea el PNV no lo ha consensuado con nadie. Únicamente ha logrado el apoyo de EH Bildu en la aprobación del PGOU.

- ¿Qué desarrollo plantearían?, ¿paralizarán el PERU?

- El plan no tiene marcha atrás, lamentamos que no se haya aprovechado las potencialidades del centro, pero sí que tenemos otros ámbitos en los que podemos trabajar. Han salvado el día a día, pero en estos ocho años lo que ha faltado ha sido trabajo.

- ¿Se refiere a SEPES?

- Tenemos un terreno que multiplica por diez la superficie que hemos ganado en la playa de vías, 130.000 metros cuadrados en los terrenos de la antigua fábrica de la Basconia. En su momento se pudo diseñar un futuro para Basauri con la construcción de mil viviendas de VPO.

- ¿Siguen defendiendo ese proyecto?

- No. Somos conscientes de que hay que redimensionar ese convenio y el número de viviendas a construir, aunque siendo conscientes de que dos mil personas demandan vivienda en Basauri a través de Etxebide. Queremos que Basauri sea un lugar de oportunidades.

- ¿Qué plantean?

- Es un lienzo en blanco en el que diseñar el Basauri del siglo XXI. Hace falta trabajar porque el PNV lo metió en un cajón hace ocho años y no ha hecho nada. Nosotros tenemos un proyecto de construcción de VPO, de apartamentos tutelados, cohousing, vivienda libre, equipamientos deportivos y de ocio para los barrios de alrededor. Queremos que vengan empresas con valor añadido, integrar en la operación a Larrazabal y recuperar la ribera.

- ¿Qué proyectos tienen para el 26% de personas mayores?

- Dotar de presupuesto al proyecto de «ciudad amigable con las personas mayores». El PNV no ha dotado de dinero a las medidas que se iban a llevar este año, eso no es serio. Avanzar en accesibilidad y realizar el ascensor de El Kalero, que hasta hace cuatro meses decían que no se podía hacer. Urbi y Ariz necesitan un centro de mayores.

- ¿Se ve como alcaldesa? ¿Pactaría para arrebatar el poder al PNV?

- Salimos a ganar, aunque en Basauri el pacto es necesario. Los acuerdos en base a proyectos.