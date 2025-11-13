El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El PSE cuenta con dos concejales en el pleno de Galdakao. E. C.

El PSE de Galdakao rechaza negociar los presupuestos con el gobierno local

La formación socialista se remite al cumplimiento de los compromisos de 2025 como requisito previo para cualquier acuerdo

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

El PSE de Galdakao ha emitido un comunicado para anunciar su negativa a negociar los presupuestos de 2026 con el equipo de gobierno de la localidad, liderado por EH Bildu con el apoyo de Auzoak y Usansolo Herria. Los socialistas requieren «un informe por escrito del estado de las propuestas de nuestro grupo aceptadas por el equipo de gobierno para 2025» como condición «imprescindible» para abrir un diálogo.

En el comunicado califican de «poco serio» que se plantee un debate sobre nuevas proposiciones para el año próximo «cuando aquellas del 2025 están en su mayoría incumplidas». Entre ellas destacan el estudio sobre el Galdabusa, las actuaciones en el entorno del Ibaizabal, la reforma del parque Máximo Moreno o el proyecto para la climatización de las piscinas de Elexalde.

La formación socialista destaca que seguirán «registrando las enmiendas oportunas» con la confianza de que «se valoren por los beneficios que puedan aportar» y no por «actitudes revanchistas o intereses partidistas». Para el PSE resulta «desconcertante» el envío de una oferta para contribuir a los presupuestos sin haber recibido «información sobre la capacidad de gasto o la ejecución de los proyectos prevista antes del final del año».

Por último, hacen hincapié en que «estamos dispuestos a colaborar para lograr un presupuesto mejor», pero que para ello necesitan garantías por parte del equipo de gobierno sobre el cumplimiento de sus compromisos.

