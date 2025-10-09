El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un grupo de jóvenes ciclistas circula por una de las riberas del Ibaizabal a su paso por Galdakao. C. M.

El proyecto de la bicipista del Ibaizabal toma forma en Galdakao

El planeamiento de los bidegorris que unirán Bengoetxe con Erletxe y Urbi correra a cargo de la Diputación mientras que el Ayuntamiento abonará los 185.130 euros que le corresponden

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:07

El acuerdo alcanzado hoy entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Galdakao supone un importante impulso en la construcción de la bicipista del Ibaizabal. En concreto, el organismo foral se compromete a la elaboración del planeamiento de los bidegorris que unirán Bengoetxe y Erletxe y Bengoetxe y Urbi. En el primero de ellos también realizarán la redacción de los proyectos de trazado y construcción.

Dado que la bicipista discurrirá por tramos con diferentes titularidades, el acuerdo contempla que sea la Diputación la encargada de realizar las actuaciones a cambio de que el Consistorio abone la parte correspondiente, cifrada en 185.130 euros. En el caso del bidegorri entre Bengoetxe y Erletxe el planeamiento ya está redactado, mientras que se prevé que los proyectos de trazado y constructivo estén preparados para mayo de 2026. El planeamiento del de Urbi estará listo para junio.

Red de vías ciclistas

Los trabajos se enmarcan dentro de la Línea 1 del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia. Un proyecto que consiste en la creación de una red de hasta 365 kilómetros, de los cuales 184 ya se habían ejecutado para el 1 de septiembre. La Diputación invertirá un total de 219,4 millones de euros en las diferentes actuaciones.

