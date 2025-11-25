«Es un problema social, de salud pública»

Iñigo Agiriano Basauri Martes, 25 de noviembre 2025, 20:20 | Actualizado 20:30h. Comenta Compartir

Miles de vecinas de la comarca de Nervión-Ibaizabal han salido a las calles en los últimos días para protestar contra la violencia machista. Algunos municipios, como Basauri, optaron por realizar sus actos durante el fin de semana, mientras que para hoy se priorizaba «acudir a la manifestación de Bilbao», señaló la concejala de Igualdad, Isabel Cadaval. En otros, como Galdakao o Etxebarri, las manifestaciones han tenido lugar esta tarde, mientras que Arrigorriaga y Ugao-Miraballes han realizado concentraciones frente a sus respectivos consistorios.

En la cabecera de comarca, la Asanblada Feminista ha publicado con motivo del 25-N un comunicado para denunciar «la falta de atención adecuada a las víctimas y supervivientes de violencia machista» en la localidad, una escasez de recursos que a su juicio provoca «revictimización y violencia institucional». En el texto han planteado varias preguntas sobre temas como «el seguimiento que se hace de las derivaciones a las mujeres, o los motivos por los que el piso de emergencia de Basauri ha estado vacío mientras 19 mujeres han sido derivadas a centros de la Diputación en Bilbao». Para continuar con estas reivindicaciones han animado a la ciudadanía a acudir al acto organizado este jueves día 27 en Benta, que comenzará a las 19.00 horas.

El Ayuntamiento de Galdakao, por su parte, ha emitido una declaración institucional aprobada por todos los partidos representados en el pleno municipal. En ella han hecho hincapié en la forma en la que la comunidad «puede contribuir a la prevención», a dos niveles. En el ámbito feminista «acompañando desde la cercanía y apoyando en su resistencia», y en el local «reconociendo el daño y manifestando su rechazo». También han destacado el papel de los ayuntamientos en «promover una vida comunitaria que acoja, integre y proteja a quienes sufren situaciones de violencia».

El texto recoge a su vez los compromisos que el Consistorio se marca para hacer frente a esta problemática, a saber, «desarrollar programas de integración para las personas que llegan de fuera o promover la movilización ciudadana ante los casos de violencia». Al mismo tiempo, han señalado la necesidad de «implementar campañas de sensibilización que desactiven los discursos que banalizan las actitudes machistas». Durante la tarde, la manifestación organizada por el grupo feminista Momoak ha recorrido las calles de la localidad.

La concentración de Arrigorriaga ha terminado con una curiosa iniciativa bautizada como «chillódromo» en la que los participantes han podido «gritar contra la violencia machista y liberar las entrañas». Además, durante todo el día se han expuesto en la casa de las mujeres de Lamiaena paneles informativos sobre las diferentes actividades programadas para estas semanas y se han recordado a todas las mujeres asesinadas desde el año 2010.