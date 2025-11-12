Los primeros mendizales de Basauri El Baskonia Mendi Taldea dedica una publicación a los montañeros que se iniciaron en esta práctica a través de la Sierra de Aramotz

Jesús Norberto Martínez, el autor de la publicación, que se puede adquirir en la sede del club Baskonia Mendi Taldea a un precio simbólico de dos euros.

Ane Ontoso Basauri Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

La Sierra de Aramotz, antaño Legarmendi (el topónimo más antiguo, según Antxón García Albizu en la revista Pyrenaica), es el escenario elegido para homenajear a los primeros mendizales de Basauri. El club Baskonia Mendi Taldea ha honrado así con la publicación 'Aramotz. Legarmendi. Homenaje en el recuerdo' a aquellos montañeros locales que se iniciaron «en la práctica de ascender a nuestras montañas en el declinar del siglo XIX e inicios del XX y comenzaron el camino».

Lo cuenta el autor y veterano de la agrupación, Norberto Martínez, que con esa finalidad ha realizado una recopilación de las cimas de la sierra que «sirvió a sucesivas generaciones de montañeros antes de que transitaran por otros entornos geográficos más lejanos».

Los basauritarras buscaron «la salud y el aire puro» en las alturas tras la «polución» generada por la industria

Para Norberto, el montañismo en Basauri «no es casual, está sujeto a diversas causas». Se remonta a tiempos anteriores al club, fundado en 1913. «Antes, ya se andaba por el monte», explica. Y se sitúa en aquella primera industria que apareció en el pueblo, de la mano de los hermanos Mazarredo en 1807, y con la Sociedad Anónima Basconia en 1892 en la vega del Ibaizabal, que «no sólo creó puestos de trabajo, sino que resultó importante a nivel social». Y viaja también a la época en la que la minería desempeñó un papel esencial en Basauri con la extracción de hierro.

Ampliar El caos kárstico desde la cima del Leungana, la más alta de la sierra. E. C.

«Pocas personas»

Aunque aquella transformación supuso «progreso, trabajo y economía», también implicó «un peaje caro por la degeneración ambiental y los índices de polución –relata Norberto–. Las chimeneas vomitaban auténticas porquerías y las aguas cristalinas en poco tiempo se volvieron cloacas. En San Miguel se denunció que los ganados no querían ir al río». Las enfermedades broncopulmonares comenzaron, pues, a hacer «acto de presencia». Fue entonces cuando esta primera generación de mendizales basauritarras reaccionaron y se vieron en la obligación de subir al monte «a cambiar de aires y respirar aire puro. Esa fue la causa. Buscaron la salud en las alturas».

Cuenta el autor que se supone que fueron «pocas personas» las que iniciaron las visitas a los montes cercanos de Basauri, una población que se movería «entre los 2.000 y 3.000 habitantes en el inicio del siglo XX». Ganguren, Malmasin, Upo, Artanda, Pagasarri... y, como revelaron «los mayores», después pasaron a Aramotz-Legarmedi y Urkiola, a donde arribaban posiblemente «a través del ferrocarril de vía estrecha, conocido como el Tren de los Vascongados». La segunda generación, enmarcada en la fundación del Baskonia Mendi Taldea y con destacada presencia femenina entre sus filas, «cambiaron la dinámica y se aproximaron al montañismo que conocemos».

La publicación de Norberto, que ha tenido una tirada de dos centenares de ejemplares, se puede adquirir en la sede del club, en el número dos de la calle Doctor Fleming de Basauri, a un precio simbólico de dos euros. En ella, el autor se centra en la sierra de Aramotz y desgrana cada paraje y cada recoveco. Sin olvidar el tránsito por el enclave de Manuel Antonio Madariaga, alias 'Patakon', el Robin Hood vasco. También anota 14 referencias a fuentes, con sus fotografías. Y refugios. Y ermitas. Y por supuesto, agradece a aquellos pioneros por la «semilla» que dejaron por el camino con el mismo sentimiento de «amor y respeto por la montaña».